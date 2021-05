El programa de govern presentat dilluns per constituir la coalició entre ERC i Junts per Catalunya és fruit de tres mesos de negociació i no pocs moments de ruptura. Després d’això, quin dels dos partits ha aconseguit mantenir l’essència del seu projecte com a eix prioritari? Coincideixen els compromisos per a aquesta legislatura amb els quals cada formació va plasmar negre sobre blanc durant la campanya electoral? Val a dir que els consellers de cada partit disposen sempre de marge de maniobra en el dia a dia, però sempre en el marc d’un pla amb les següents claus:

Sanitat

ERC pretén un sistema, en la futura república, finançat «amb recursos públics». Doncs bé, el pacte amb Junts parla de «preservar la preeminència de la gestió pública». JxCat pretenia denominar al departament «sanitat integral i salut pública». El text de l’acord sí que recull literalment una promesa dels «puigdemontistes» llargament formulada en matèria de salut, com és la creació d’una «agència integrada social i sanitària per gestionar els recursos sociosanitaris». Esquerra també planteja una «agència integrada d’atenció a les persones». Les promeses d’inversió també són les de Junts: 5.000 milions en els pròxims cinc anys, com ha exigit un comitè d’experts, mentre que ERC situa el necessari en fins a 6.000 milions, xifra que no apareix en el pacte presentat dilluns. També s’aposta, tant en els programes d’ERC com de Junts, per potenciar la salut mental. Un clàssic de programes electorals anteriors. Aquest cop, el redactat final de l’pacte parla d’un «pacte nacional», en els mateixos termes que Junts.

Educació

ERC proposava en el seu programa electoral «millorar el finançament dels centres de Servei Educatiu de Catalunya, aplicant fórmules més equitatives de finançament, i tenint en compte els nivells de complexitat». En el pactat amb Junts parla de la plena gratuïtat de l’educació «garantint la suficiència dels centres sostinguts de fons públics». Tampoc recull la idea d’ERC d’una «escola inclusiva» i «promoure un finançament públic asimètrica adaptada a les necessitats reals dels centres i el seu context social per oferir l’atenció educativa adequada a tot l’alumnat». El pacte amb Junts sí que assumeix la reivindicació del català com a llengua vehicular i la potenciació de la FP dual, i una promesa de la formació de Puigdemont: que el finançament de l’educació arribi a el 6% de PIB català.

Impostos

En matèria d’impostos Junts se’n surt amb la seva. El programa d’ERC parla d’una «fiscalitat justa, verda i eficient» i desplega amb detall. El programa finalment pactat amb els «puigdemontistes» simplement parla «d’aprofundir en la fiscalitat ambiental». Esquerra proposava «rescatar les finances de l’especulació per posar-les a l servei de la prosperitat, l’economia productiva i els drets de les persones consumidores» i «regular els mercats al servei de l’interès general». Sí s’inclou la proposta de Junts d’emetre «bons».

Mossos d’Esquadra

En aquesta matèria, els dos partits obren el meló de la reformulació de la política de seguretat. Però el pacte assolit no parla de suprimir els projectils de foam dels antiavalots dels Mossos d’Esquadra. Es proposa una llei de sistema de policia, una llei de sistema de seguretat, no participar com a Govern en acusacions particulars contra manifestants excepte en cas de lesions a agents -com va proposar la CUP a les negociacions-, i la creació d’una comissió al Parlament per revisar el model policial i d’ordre públic potenciant la «transparència, prevenció, mediació, democratització i l’aturada de qualsevol tipus d’abús policial». Es parla d’arribar a un nombre de 22.000 mossos, com proposa el programa de Junts.

Habitatge

Aquí també les propostes s’acosten més al que Junts va definir en el seu programa. Dit d’una altra manera, no hi ha rastre de propostes d’ERC, com ara que s’estableixi un pacte d’habitatge 2020-2030, o que s’aconsegueixi «el retorn del rescat bancari d’ara fa una dècada», o «avaluar i el grau d’implantació de l’impost sobre els habitatges buits», així com prendre mesures fiscals que facilitin el desplegament de parc d’habitatge. Tampoc apareix en l’acord amb Junts la proposta republicana d’explorar el cooperativisme o la cessió d’ús. Sí s’esmenta, en el pacte amb Junts, que el 15% de la inversió en habitatge es destini a pisos socials a 20 anys, com figura al programa electoral republicà. I també qüestions compartides per ERC i Junts -malgrat que en aquest grup hi va haver oposició a aquesta- com defensar la llei sobre la limitació dels preus dels lloguers, i «millorar els mecanismes existents» per desplegar-la. També una estratègia davant el fenomen de les persones sense sostre, i evitar per llei els desnonaments a famílies vulnerables.