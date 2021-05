Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies per les quals el cadàver d'un home va acabar a l'interior d'un dinosaure decoratiu en un accés d'un antic complex d'oci de Santa Coloma de Gramenet. Un pare i el seu fill van protagonitzar la macabra troballa a primera hora de la tarda d'aquest dissabte. Les primeres conclusions de la recerca apunten al fet que el cos no presentava senyals de violència.

Les forces de seguretat van haver de recórrer a un equip especial de salvament per a serrar part del dinosaure decoratiu i poder extreure el cadàver. El cos estava en la rampa per a accedir a l'aparcament de la zona on estava l'antic Cinema City, en el complex de l'edifici Cubics de Santa Coloma. Un vídeo penjat ahir pel diari local Elmirall.net recull la maniobra d'extracció.

🔴 Troben el cos sense vida d'un home dins d'un dinosaure decoratiu dels antics cinemes del Cubics de #SantaColoma de #Gramenet. Un nen i el seu pare, que juguen sovint a la zona, han trobat el cadàver. El pare ha avisat immediatament la policia, que investiga la causa de la mort pic.twitter.com/EIAc3P4Lr1 — El Mirall.net (@elmirallnet) 22 de mayo de 2021

Els Mossos intenten ara determinar tant les causes de la mort com el motiu pel qual les restes estaven dins de l'element decoratiu.