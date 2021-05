El president electe de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat aquest dilluns que abans de convocar la taula de diàleg amb el govern espanyol, que pretén que sigui el més aviat possible, vol reunir-se amb el president de l'executiu estatal, Pedro Sánchez, i també formalitzar l'Acord per l'Amnistia i l'Autodeterminació amb els partits i entitats independentistes. També vol reunir-se amb tots els expresidents de la Generalitat. En una entrevista a RAC1 també ha avançat que el seu Govern tindrà una portaveu, que serà dona però probablement no serà consellera.