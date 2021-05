El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha compromès a obrir "una nova etapa" amb un Govern per "alçar de nou el cap". "Toca arremangar-nos sense por de les esgarrinxades", ha dit durant el discurs que ha pronunciat en prendre possessió del càrrec al Palau de la Generalitat. Ha assegurat que "avui comença a caminar una nova Generalitat" que ha definit com a "republicana" i "amb un compromís inequívoc de fer més fàcil, amable i feliç la vida de tots i cadascun dels ciutadans de Catalunya".

Aragonès ha agraït al seu antecessor, Quim Torra, "la seva dedicació al país durant uns anys extremadament difícils" per la pandèmia de covid-19 i la intervenció de la Generalitat el 2017, quan va prendre possessió. També ha reivindicat una república catalana "europea i europeista", oberta i "compromesa amb els reptes globals". "Al servei de la seva gent" i de "la felicitat de tota la ciutadania".

Aquesta Generalitat "republicana" que vol el president s'ha de construir "fent progressar els drets socials i reforçant l'estat del benestar", que "atén tota la ciutadania" i la "cohesiona". Tot i això, ha reconegut que el repte "és majúscul" i que és "plenament conscient de les dificultats", com la crisi econòmica i social.

També ha recordat el seu compromís d'investidura per "sacsejar el país" i "fer inevitable l'amnistia i l'autodeterminació" malgrat "la situació enormement complicada". "M'hi vaig comprometre i avui començaré a exercir aquest compromís, com he procurat fer sempre: amb humilitat, amb empatia i amb decisió", ha afirmat.

"El sotrac és gran i durant massa temps no ens ha deixat avançar", ha lamentat, per la qual cosa ha demanat iniciar aquesta nova etapa "amb tota la urgència". "Hem d'avançar de nou a partir de la recerca del bé comú, de la prosperitat compartida i el

benestar per a tothom", ha subratllat.