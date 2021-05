L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha expressat els seus recels cap a l’acord de govern aconseguit per ERC i JxCat i ha assegurat que al seu judici «és molt perfectible».

«És lícit pensar que aquest acord potser no serà l’idoni», ha afirmat Madrenas en declaracions a Nació Digital, desmarcant-se així de l’acord segellat el cap de setmana passat pel secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, i el ja investit president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Segons Madrenas, «moltes persones, de Junts i d’ERC, podem creure que aquest acord és molt perfectible». S’ha acabat trobant un acord, per a uns bo, per a uns altres potser no tant», ha insistit.

L’alcaldessa de Girona ha assegurat que hi ha temes que la «preocupen», com per exemple que «no estigui establerta la coordinació de les polítiques independentistes a Madrid».

Madrenas se suma així a altres veus de l’espai de JxCat que han expressat les seves crítiques cap a l’acord que Jordi Sànchez va tancar amb Pere Aragonès i que va permetre desencallar la investidura.

La formació del Govern

Mentrestant, continuen confirmant-se noms de consellers del nou govern català. L’exdelegada de la Generalitat als EUA, Victòria Alsina, serà la nova consellera d’Acció Exterior i Transparència de la Generalitat. Alsina, actual cocoordinadora del grup de treball Catalunya 2022, ocuparà un altre dels càrrecs destinats a Junts a l’executiu català, que, en principi, anava destinat a Josep Rius, que va comunicar dissabte la seva intenció de no estar al Govern.

Paral·lelament, l’expresident del Parlament a la legislatura recentment acabada, Roger Torrent, serà nomenat pel president electe, Pere Aragonès, com a nou conseller d’Empresa i Treball. És un departament que, fins ara, estava en mans dels postconvergents i que passa ara a mans d’ERC.

D’altra banda, Joan Ignasi Elena serà amb tota probabilitat el nou conseller d’Interior. ERC ha decidit optar per aquest advocat, exalcalde socialista de Vilanova i la Geltrú, de tarannà dialogant i perfil netament catalanista, per afrontar una de les conselleries més controvertides de l’executiu.

Després de vuit mesos d’interinitat, des de la inhabilitació de Quim Torra, el recentment investit president de la Generalitat, Pere Aragonès, es trobarà només arribar al seu despatx moltes urgències per resoldre, en una legislatura plena d’incerteses i amb una revàlida el 2023.

En l’acord d’investidura que va segellar amb la CUP, Aragonès es va comprometre a sotmetre’s a una qüestió de confiança al Parlament «abans d’acabar la primera meitat del 2023», cosa que dona als nou diputats anticapitalistes la clau de la governabilitat a mig mandat i afegeix un factor més de previsible inestabilitat. Aquests són els cinc grans reptes que té per davant, i un condicionant que pot entorpir la tasca de Govern:

1. Reconstrucció econòmica

Amb gairebé mig milió d’aturats a l’inici del primer trimestre de l’any i una taxa d’atur del 12,9% a Catalunya, el Govern afronta el repte de reactivar l’economia, llastada per la pandèmia, i evitar que els ERTOs de 2020 derivin en una extinció de contractes en cascada. Sectors com el turisme, l’hostaleria o la cultura, colpejats per la COVID, així com el tancament de Nissan, necessitaran solucions urgents, i per això el Govern confia en els fons europeus, per als quals ha presentat 27 projectes.

2. Emergència social

La pandèmia ha agreujat la situació de pobresa, precarietat i exclusió a la societat catalana, una alarmant realitat davant la qual el pacte ERC-JxCat planteja un «pla de rescat social» en què «es mobilitzaran de manera immediata 700 milions d’euros». L’agrupació Entitats Catalanes d’Acció Social ja ha instat el nou Govern que aquests 700 milions «no es quedin només en una declaració d’intencions, sinó que es concretin en polítiques i actuacions estructurals».

3. Culminar la vacunació

Dimecres passat, l’exministre de Sanitat i actual líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, va passar pel recinte de Fira de Barcelona per ser vacunat; el procés de vacunació avança i va camí de complir la seva predicció de tenir a l’estiu el 70% de la població vacunada a tot l’Estat. «Consellera, això està funcionant bé, i també vostè té mèrit», va afirmar Illa l’endemà des del faristol del Parlament, en un gest de cortesia cap a Alba Vergés, que haurà de cedir la cartera de Salut a un conseller designat per JxCat, i tot apunta que serà l’actual secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.

4. Reprendre el diàleg

Un dels principals compromisos d’Aragonès és reprendre com més aviat millor la taula de diàleg amb l’Estat, fruit d’un acord ERC-PSOE i que només es va arribar a reunir una vegada, el 26 de febrer de 2020, just abans d’esclatar la pandèmia. JxCat, que mai va veure amb bons ulls una taula amb el segell d’ERC i sense presència d’un mediador, i la CUP, també molt escèptica amb la via de diàleg amb l’Estat, han acceptat donar-li dos anys de marge i avaluar llavors si hi ha hagut avenços en amnistia i autodeterminació.

5. Preparant un pla B

Com reaccionarà l’independentisme si d’aquí a dos anys veu insuficients els resultats del diàleg? La resposta ha de debatre la nova direcció estratègica unitària que constituiran les forces independentistes. Es tracta d’un nucli estratègic a l’ombra -inspirat en l’«Estat Major» del procés que va organitzar l’1-O i integrat per ERC, JxCat, CUP, ANC i Òmnium Cultural-, que Esquerra va insistir a desvincular del Consell per la República, espai parainstitucional liderat des de Bèlgica per Carles Puigdemont. L’acord entre ERC i JxCat no parla de via unilateral, però sí d’«embat» i «confrontació democràtica» amb l’Estat, per «forçar-lo a una resolució del conflicte» català que impliqui una possible «intervenció dels organismes europeus».

Hi haurà pau entre socis?

A banda d’aquests cinc reptes, hi ha una incògnita: seran capaços tots dos socis de deixar enrere les seves baralles internes, que van llastar l’anterior legislatura i que van estar a punt de dinamitar aquest mes les negociacions? ERC i JxCat han pactat constituir «equips de coordinació» a diferents nivells per anar facilitant la relació i desactivar les crisis abans que aflorin públicament, però el clima entre ells segueix sent de màxima desconfiança.

