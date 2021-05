La presa de possessió del nou president de la Generalitat, Pere Aragonès ha acabat amb polèmica a les xarxes i no ha estat per cap declaració del nou responsable del govern català. Ha estat un debat musical. L'acte, celebrat al Pati dels Tarongers, ha finalitzat amb la lliure versió dels Segadors interpretada per Magalí Sare i Manel Fortià.

La versió ha canviat el gènere dels seus protagonistes i ha parlat de 'segadores' en comptes de 'segadors'. Aquesta llibertat estilística i la modernitat musical de la interpretació, només acompanyada per un contrabaix ha provocat un intens debat a les xarxes.