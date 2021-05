El cadàver d’un home de 39 anys, en la mort del qual no es van apreciar indicis de criminalitat, va ser trobat a l’interior de la figura d’un dinosaure de decoració, ubicada al costat d’uns cinemes a la localitat barcelonina de Santa Coloma de Gramenet.

Els serveis d’emergència van ser alertats dissabte al migdia pels membres d’una família que passavena per la zona que hi havia un home a l’interior de la figura del dinosaure.

L’home va quedar encaixonat dins l’estàtua, fet pel qual va ser necessari, primer, serrar part de la figura i, posteriorment, extreure’n el cos amb un camió-grua, donat l’elevat pes de la víctima i la seva gran alçada.

La policia catalana es troba a l’espera dels resultats de l’autòpsia per determinar la causa de la mort, que en principi no es considera criminal, i conèixer com l’home va anar a parar dins de la figura.

La víctima és un home de 39 anys i nacionalitat espanyola. Feia dos dies que la seva família no sabia res d’ell i sospitava que podria estar dormint a la intempèrie. El més probable, explicaven fonts policials, és que entrés a l’estructura del dinosaure buscant un refugi per passar la nit. A la panxa de l’estàtua hi ha una placa que es pot moure, lloc per on va entrar la víctima, com ho havien fet també anteriorment i amb relativa freqüència altres persones sense sostre.