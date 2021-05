La primavera també altera les malalties al·lèrgiques. La rinitis és constant en els que pateixen aquesta patologia i els mocadors de paper i els antihistamínics, els seus millors aliats. La zona en la qual ens trobem, principalment per la seva climatologia, «provoca que tinguem un alt nivell d’àcars de la pols i de pòl·lens, de manera que es tracta d’una zona amb alta càrrega al·lergènica», assenyala la doctora Mónica Antón, responsable del Servei d’Al·lèrgies de l’Hospital del Vinalopó.

Pel que fa a la covid-19 i la peça que més ha posat de moda aquesta pandèmia, la mascareta, «fan de pantalla i disminueixen el contacte directe amb els inhalants; per tant, a la primavera, si portem la màscara en zones d’exterior i al camp, es redueix el contacte directe dels pòl·lens i es disminuirà la seva inhalació, minorant la simptomatologia presentada quan s’és al·lèrgic a aquests». En canvi, «els al·lèrgens d’interior, àcars i epiteli d’animals, no patiran diferències tot i la mascareta», indica la doctora Antón.

Alt nivell de pol·linització

La meteorologia augura un alt nivell de pol·linització, i fins i tot la mascareta pot no alleujar els símptomes «i ser necessària la immunoteràpia o vacunació antial·lèrgica que és el que cura la malaltia i no necessitem medicació de per vida», afegeix l’especialista. Al litoral de la província els àcars de la pols «estan presents durant tot l’any en l’ambient, sobretot quan hi ha una temperatura mitjana i una humitat relativa al voltant del 65%», destaca la doctora, però en aquesta època els més freqüents són els pacients que presenten símptomes a causa de la pol·linització de les plantes més habituals de la zona com la Salsola, l’olivera, gramínies o parietària. Aquesta especialista recomana evitar sortir al camp en dies amb molt de vent.