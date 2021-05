El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat que un dels primers encàrrecs que farà al seu Govern serà elaborar un "nou protocol" i una "nova manera de funcionar" per evitar desnonaments fets per ordre judicial, com el d'aquest dimarts al matí al Poble-Sec. Així ho ha anunciat en declaracions a Catalunya Ràdio, després que membres dels Sindicats d'Habitatge i Arran entressin a la seu d'ERC per protestar per aquest desnonament del carrer Lleida, al conegut com a Bloc Llavors, amb l'actuació d'Antiavalots. Aragonès, que va prendre possessió del càrrec ahir, ha dit que troba "imprescindible" que l'administració de justícia "s'involucri" per evitar que la Brigada Mòbil dels Mossos (Brimo) actuï en casos com el d'avui.

Aragonès s'ha mostrat "preocupat" pels desnonaments en general i pel particular del Bloc Llavors del Poble-Sec. El president ha argumentat que la intervenció policial ha estat feta "directament pel jutge" i que, per tant, la Brimo no ha actuat avui per mandat policial ni per la direcció política del cos, sinó per "ordre judicial".

El flamant cap del Govern ha afegit que un desnonament no fa "amable ni feliç" a ningú i que tampoc garanteix drets, com a rèplica a les paraules a Twitter de la diputada cupaire Laia Estrada.

President @perearagones,

No es fa "més fàcil, amable i feliç la vida de la ciutadania" enviant la Brimo a desnonar-la, sinó garantint el dret a l'habitatge.

Compleixi els seus compromisos i demostri que aquesta serà una legislatura diferent!#BenvingutAragones#PerLaVictòria https://t.co/qlxWCcG8ug — Laia Estrada (@EstradaLaia) 25 de mayo de 2021

Aragonès aposta per la "mediació", però que el Govern només té "marge" d'actuació quan pot decidir quins són els àmbits especialitzats del cos dels Mossos que poden actuar, i quins no, i que el de Poble-Sec no n'era un cas: "Quan és decisió nostra tenim molt clar que la Brimo no hi ha d'anar, però aquesta era una decisió judicial", ha asseverat.

Aragonès ha sentenciat que "la situació d'avui s'ha de revertir", però ha recordat que el nou conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, encara no ha pres possessió -ho farà demà, al costat de la resta de les noves conselleres i consellers. "Estem en un impàs i necessitem uns dies", ha continuat.

El president també ha comentat que ha parlat amb la diputada de la CUP-NCG Dolors Sabater per parlar de la situació al carrer Calàbria, després que Arran i membres dels Sindicats d'Habitatge hagin ocupat la seu nacional d'ERC. Amb Sabater també hi ha els diputats de la CUP Carles Riera, Xavier Pellicer, Eulàlia Reguant, a més de la parlamentària d'En Comú Podem Susanna Segovia.

Compliment dels compromisos

La CUP ha reclamat a Aragonès que compleixi els seus compromisos i demostri que aquesta legislatura serà "diferent". Així s'ha expressat a través de Twitter la diputada al Parlament Laia Estrada. "No es fa més fàcil, amable i feliç la vida de la ciutadania enviant la Brimo a desnonar-la sinó garantint el dret a l'habitatge", ha afegit fent referència a les paraules que Aragonès ha utilitzat en la presa de possessió com a president de la Generalitat.

Els concentrats davant la seu d'ERC han criticat que l'actuació de la Brimo al Poble-Sec es produeix "menys de 24 hores després que Aragonès hagi pres possessió com a president". El Sindicat del Barri del Poble Sec ha lamentat que en el primer dia de presidència "ja s'ha fet palès l'incompliment de l'acord de l'acord amb la CUP per part d'Aragonès".

Els concentrats han assegurat que no marxaran de la seu d'ERC fins que no es retirin els antiavalots presents al carrer Lleida. "Aquest cop de puny sobre la taula arriba després de setmanes d'una violència policial i judicial sense precedents, amb detingudes, càrregues policials desproporcionades, identificacions i intents de suïcidi per part d'algunes persones desnonades", han afirmat en un comunicat.

S'han preguntat si els republicans retiraran els antiavalots o començaran el mandat "declarant la guerra al moviment per l'habitatge".