La Policia Nacional ha detingut a Rubí (Vallès Occidental) un home acusat de compartir gravacions d'abusos sexuals a nenes d'entre 7 i 12 anys a través d'una aplicació de vídeo-trucades que va instal·lar a l'ordinador de la seva feina, on també va fantasiar amb abusar de la seva filla, de 5 anys.

Segons ha informat avui la Policia, el detingut, que va ser denunciat pels propis responsables de la multinacional sueca en la qual treballava, utilitzava presumptament la connexió a Internet i els equips informàtics de l'empresa en la qual treballava per contactar durant la seva jornada laboral amb altres pedòfils per intercanviar fotos i vídeos d'explotació sexual infantil, al mateix temps que fantasiava amb abusar de la seva filla.

La investigació es va iniciar gràcies a una denúncia interposada pel responsable de recursos humans de la multinacional sueca, després de descobrir que un dels seus empleats a la seva seu de Rubí havia connectat un dispositiu USB amb arxius pedòfils a un dels ordinadors de la companyia.

Els arxius van ser detectats de forma immediata gràcies a un programari el funcionament del qual és similar al d'un antivirus, ja que localitza imatges i vídeos classificats prèviament per la policia sueca com a material d'explotació sexual infantil.

Els agents van descobrir l'equip informàtic al qual s'havia connectat la memòria extraïble que contenia el material pedòfil i van identificar l'empleat que l'utilitzava.

A més, gràcies a la informació recopilada pel programari, van constatar que durant la seva jornada laboral accedia de forma habitual a una aplicació de vídeo-trucades per contactar amb altres pedòfils per intercanviar fotos i vídeos d'explotació sexual infantil.

La Policia va registrar el domicili del detingut, on no van localitzar proves que el vinculessin amb el delicte, així com els equips que utilitzava en l'empresa, on si van trobar la memòria externa amb els arxius pedòfils i l'aplicació de vídeo-trucades instal·lada en el seu ordinador corporatiu.

En una anàlisi superficial de les converses mantingudes amb altres pedòfils, els agents van localitzar diverses converses en les quals el detingut fantasiava amb abusar de la seva filla de cinc anys.