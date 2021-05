La líder d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha lamentat avui que el nou Govern tingui "dues cares" i que la clau de la "caixa" sigui per al conseller d'Economia entrant, Jaume Giró, "vinculat als interessos de la banca".

En roda de premsa, Albiach ha cridat l'atenció sobre la bretxa entre la teoria del nou Govern, segons els seus responsables, i els fets, com per exemple que els seus representants hagin parlat de "ser un mur contra el capitalisme" i "el règim del 78" per després nomenar Giró, ex-alt càrrec de La Caixa o Repsol.

La presència de Giró ha reconegut que implica una "dificultat" a l'hora de pactar futurs comptes -els comuns van tancar un acord pressupostari amb ERC abans de la pandèmia-, si bé ha dit que "sembla" que no hi haurà pressupostos aquest any, "un error" que no ajudarà a la recuperació econòmica i social de la postpandèmia.

"També veiem una doble cara en relació amb la paritat de gènere", ha assenyalat Albiach, qui ha cridat l'atenció sobre el fet que les conselleres disposin de menys pressupost.

Igualment, hi ha una distància per als comuns entre els discursos polítics i la realitat en matèria de polítiques climàtiques.

Més enllà, ha lamentat que "sembla" que s'ha creat una vicepresidència "ad hoc" per a Jordi Puigneró. "Hauria de fer-se diferent. Primer veure quines són les necessitats del país i després veure quins són els perfils més adequats", ha explicat.