Catalunya va suavitzar més les restriccions a partir d’ahir, amb l’ampliació d’aforaments en diversos sectors, l’increment de fins a 10 persones en les reunions i un nou horari de la restauració que s’acaba a mitjanit, mesura, aquesta última, que excepcionalment ja està en vigor des de dijous per ordre del TSJC.

Quant als aforaments, passa de sis a 10 la limitació de persones a les trobades socials, sigui en interiors i exteriors, tret que es tracti de convivents. Arran també d’aquesta decisió de la justícia, l’aforament dels interiors de bars i restaurants s’ha ampliat al 50%, malgrat que el Procicat havia decidit mantenir-lo al 30% actual.

La limitació de comensals per taula s’amplia de quatre a sis i no cal que siguin necessàriament de la mateixa bombolla de convivència; en el cas que siguin convivents, el límit es pot ampliar.

Al comerç, l’aforament per a tota mena d’establiments és del 50%.

La cultura amplia els aforaments i passa del 50 al 70%. El sector, no obstant això, prepara «amb prudència» i «sense presses» aquest augment. Als teatres consultats per l’ACN la intenció general és augmentar al 70%. Amb tot, domina la cautela i encara no s’han posat a la venda les noves localitats.

Des del Gremi de Cinemes de Catalunya, s’està treballant per trobar «un comú denominador» per aplicar l’augment.

Quant a les activitats esportives, 50% en interior i exterior de gimnasos i poliesportius, i s’autoritza el mateix aforament per a públic assistent en competicions –també amb el màxim de 1.000 persones o de 3.000 si la ventilació està reforçada–, excepte en partits de futbol i bàsquet professionals, que es continuaran celebrant sense aficionats a les grades.