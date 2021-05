El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest dimecres al seu govern treballar "incansablement" per resoldre el conflicte amb l'exercici de l'autodeterminació i l'amnistia, i impulsar la transformació que, al seu parer, necessita la societat catalana.

"Us vull donar les gràcies per comprometre-us amb el país, amb la vostra vocació de servei públic. No és fàcil implicar-se ni assumir responsabilitats com la que avui se us encomana en un context com l'actual i menys si l'ambició compartida és trencar amb la mera gestió i començar a projectar la Catalunya del futur basada en la prosperitat, benestar, llibertat i felicitat per a tothom", ha afirmat durant el seu discurs en l'acte de presa de possessió dels consellers del nou Govern al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat.

Aragonès ha assegurat que els consellers reben la seva confiança pel seu "compromís, experiència i saber fer", i ha confiat que ho donaran tot en els seus nous càrrecs.

"Avui assumiu la responsabilitat tenint molt present la difícil situació que vivim a molts nivells però també les grans oportunitats que tenim davant. Per això, us demano que treballeu incansablement per fer possible la sacsejada que aquest país necessita, que treballeu sense descans per impulsar la transformació social, verda, feminista i democràtica que s'ha de posar en marxa sense dilació", ha sostingut.

Així, els ha dit que el tindran al seu costat ajudant-los en la reconstrucció "d'un país que estimi la seva gent i que es fixi com la màxima prioritat la felicitat de la seva ciutadania", i els ha reclamat que la il·lusió, l'alegria i la responsabilitat impregni totes les decisions que hagin de prendre.

Record als presos de l'1-O

El president ha defensat que "la nova Generalitat republicana va prenent forma amb un govern format per dones i homes independentistes i progressistes", i ha assenyalat que un dels seus compromisos ha de ser la resolució del conflicte a partir de l'exercici del dret a l'autodeterminació i aconseguir una llei d'amnistia.

També ha tingut un record per als presos de l'1-O i els dirigents independentistes a l'estranger, i ha apuntat que el compromís del Govern "també ha de ser un compromís per a la seva plena llibertat i per a la llibertat del conjunt del país".

"Som una nació i som un sol poble. Per això, som al Govern de Catalunya, el govern de la Catalunya sencera, del país sencer. I no oblideu mai que tenim predecessors nostres, companys i companyes a la presó i a l'exili. Un president, un vicepresident, una presidenta del Parlament, conselleres i consellers, represaliats per haver volgut que els catalans decideixin democràticament el futur del país", ha afegit.

Govern feminista

Així mateix, Aragonès ha destacat que dins l'executiu hi ha més dones que homes, i que això és una "mostra del compromís feminista d'aquest govern, de trencar tots els sostres de vidre, de canviar les dinàmiques que, com a societat, el patriarcat ha imposat i ha marginat una majoria de la població".

En aquest sentit, ha expressat el seu compromís per impulsar aquesta transformació "profunda" de la societat i perquè els compromisos i accions feministes es duguin a terme a tota l'Administració catalana.

Anterior govern

Aragonès ha destacat que els nous consellers es comprometen "a servir amb honradesa, humilitat i vocació transformadora el conjunt de la ciutadania de Catalunya", i ha fet un reconeixement als membres del govern sortint, als quals ha agraït la seva feina i ha enaltit la seva vocació de servidors públics, especialment en el context de la pandèmia del coronavirus.

"Avui ens hem compromès a transformar el país. Per fer-lo més just, més pròxim, més verd, més feminista i plenament lliure. Per fer possible una Catalunya independent. Gràcies per voler-me acompanyar en aquest repte majúscul, gràcies per voler-me acompanyar en aquesta nova etapa que obre el país. Teniu, tenim, el futur de Catalunya a les nostres mans, en les nostres decisions. Fem-nos dignes d'aquesta enorme responsabilitat", ha conclòs.