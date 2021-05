L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, assegura que la sentència contra els principals acusats del 17-A no servirà per tancar ferides, ja que "ni el procediment ni la sentència no han servit per posar en evidència tota la trama que hi havia al darrere dels atemptats". "Les ferides es tanquen quan es coneix tota la veritat i la sentència no va més enllà a buscar-la", lamenta Munell.

Creu que l'Estat ha fet un "carpetasso" al cas "declarant la culpabilitat i les penes per les persones que estaven processades", però "no s'ha volgut anar més enllà i saber què més podia haver-hi al darrere". Munell no ha volgut valorar si els anys de condemna són molts o pocs, però deixa clar que "en qualsevol cas, la ferida es tanca quan es coneix la veritat".

Després de saber-se que l'Audiència Nacional ha condemnat a 53 anys i mig de presó a Mohamed Houli Chemal i a 46 anys i mig a Driss Oukabir pels atemptats del 17-A, l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, critica que la sentència no hagi destapat "tota la veritat". En declaracions a l'ACN, el batlle creu que hi ha molts aspectes que no s'han volgut investigar com ara "la possible relació de l'imam de Ripoll amb el CNI i el Ministeri de l'Interior". "Ens temem que s'intenta passar un vel i que no se'n parli més", lamenta.