Sergi Sabrià serà el director de l’Oficina del President de la Generalitat. El dirigent gironí d’ERC passarà de tenir un paper públic al grup parlamentari, com havia tingut la passada legislatura, a desenvolupar una feina més discreta al Palau. Això sí, el càrrec li assegura situar-se ben a la vora del president, Pere Aragonès. Sabrià, home de partit i cara pública d’ERC com a portaveu durant anys, ve d’haver estat un dels negociadors dels republicans en l’acord de Govern i d’investidura que ha portat Aragonès al Palau de la Generalitat.

Sergi Sabrià s’ha erigit en els darrers anys com a director d’orquestra d’ERC i encara més des de la tardor del 2017, quan tant Oriol Junqueras com Marta Rovira es van allunyar de les seves funcions forçats per la presó i l’exili. Després d’una última legislatura com a persona clau en els tres àmbits (partit, Parlament i coordinador de la part d’ERC del Govern), ara deixa aquest paper per centrar-se en l’oficina de Pere Aragonès a la Presidència de la Generalitat. Els seus esforços s’han centrat en els últims temps en traçar l’estratègia de comunicació d’ERC coordinant els diferents fronts d’actuació.

Abans de fer el salt a la política nacional, Sabrià va ser alcalde de Palafrugell des del 2009 al 2011. Assumint un paper que segurament generacionalment no li tocava, Sabrià, de 45 anys, ha estat en els darrers quatres anys l’home fort d’ERC en els diferents àmbits d’actuació del partit. Es va fer militant el 2007 i el 2015 va agafar el càrrec de portaveu de la formació, convertint-se en una de les cares més representatives d’ERC.

Però va ser a partir de la tardor del 2017 i arran de les conseqüències de l’1-O que Sabrià va assumir el paper de fixar el rumb del partit i traçar l’estratègia comunicativa. Amb el desplaçament de la secretària general d’ERC, Marta Rovira, a Ginebra, Sabrià va ser nomenat president del grup parlamentari.

Ara, en la nova legislatura deixa aquesta funció en mans de Josep Maria Jové per centrar-se en el Govern i, concretament, en Presidència. És diputat del Parlament des del desembre del 2012. Sabrià ha estat un dels principals negociadors d’ERC per arribar a un acord amb JxCat i CUP per investir Aragonès i posar en marxa el nou govern.

Primera reunió del Govern

El Govern de Pere Aragonès va començar ahir a caminar amb la seva primera reunió de treball després de la presa de possessió dels 14 nous consellers, i va reclamar una «amnistia» per als líders del procés, encara que sense oposar-se als indults.

Després de la presa de possessió de dilluns d’Aragonès com a president de la Generalitat, ahir va ser el torn dels membres del seu Govern, que van prometre el seu càrrec en un acte al Palau de la Generalitat.

En el seu discurs, Aragonès va proclamar el compromís del seu Govern amb la «plena llibertat» dels «presos i exiliats» independentistes i amb l’objectiu de la independència. A diferència del seu discurs de presa de possessió com a president, aquesta vegada sí que va incloure una referència als seus «predecessors» en el Govern que ara són «a la presó i a l’exili» en haver estat «represaliats» per dur a terme el referèndum unilateral de l’1-O.