El nou govern de Pere Aragonès compta amb una nodrida representació gironina. Hi ha tres consellers de la demarcació (Gemma Geis a Recerca i Universitats, Roger Torrent a Empresa i Treball i Teresa Jordà a Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació) i el palafrugellenc Sergi Sabrià serà el nou director de l’Oficina del President. Però a més, a «segona línia» del govern -ocupant secretaries generals- s’han situat tres gironins més: Ricard Font (Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori), David Mascort (Acció Climàtica) i Meritxell Masó (Salut). En tots els casos, i igual que passa amb la resta de secretaris generals, són perfils amb una àmplia experiència en el sector públic.

Ricard Font, nascut a la Seu d’Urgell l’any 1971 però gironí d’adopció, es convertirà en l’home clau del poderós departament dirigit per Jordi Puigneró (Junts). Durant el darrer mandat ha estat president de Ferrocarrils de la Generalitat, i anteriorment ja havia estat director general de Transports i Mobilitat entre 2011 i 2013 i secretari d’Infraestructures entre 2013 i 2018, amb Josep Rull com a conseller. Es tracta, doncs, d’algú que coneix amb profunditat el món de la mobilitat, ja que també havia estat president d’Aeroports de Catalunya-Ports de la Generalitat, l’Òrgan Mixt de govern de Rodalies i del Consorci del Port de Mataró, així com membre d’administració del Port de Barcelona, Cimalsa i l’Incasòl, entre molts altres càrrecs.

Esquerra, per la seva banda, ha situat l’alcalde de Vilablareix, David Mascort, com a secretari general d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el departament dirigit per Teresa Jordà. En aquest cas, Mascort es mantindrà en la mateixa òrbita del que havia estat treballant fins ara, ja que en el darrer mandat ha estat secretari general d’Agricultura, també sota la direcció de Jordà. Mascort és un dels «homes forts» d’Esquerra a Girona, jaque ha estat president de la Federació i ha ocupat càrrecs tant a la delegació del Govern (va ser director d’Innovació, Universitat i Empresa a Girona) com al Consell Comarcal del Gironès.

De Presidència a Salut

En canvi, la gironina que sí que s’ha vist obligada a canviar de departament és Meritxell Masó, que des de l’any 2018 era secretària general del Departament de Presidència i ara l’han situat a Salut, el departament que dirigirà Josep Maria Argimon. En aquest cas, Masó compta amb una àmplia trajectòria en el sector de l’administració pública, ja que havia estat també secretària general de Governació i d’Administració i Funció Pública i ha ocupat càrrecs al Servei Català de Trànsit i a la Secretaria General de Joventut, entre altres organismes.