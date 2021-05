El Tribunal Eclesiàstic de Barcelona ha trobat indicis d’un possible delicte d’abusos sexuals a un menor comesos fa 40 anys per part del sacerdot Josep Lluis Fernández Padró, per la qual cosa ha elevat la causa a la Congregació de la Doctrina de la Fe del Vaticà, competent per decidir si aixeca la prescripció canònica del delicte.

El sacerdot, que té 81 anys, va ser denunciat el mes de maig passat per A. A. M., que també va interposar una denúncia davant els Mossos d’Esquadra, i va comunicar a l’arquebisbat els fets, que haurien ocorregut en algun lloc de l’arxidiòcesi barcelonina fa 40 anys, quan el denunciant tenia 16 anys.

Es dona la circumstància que Fernández Padró era també bomber voluntari i cofundador del Cos Provincial de Bombers Voluntaris de Barcelona el 1960 i de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya (ASBOVOCA) el 1993.

Creu de Sant Jordi

Llicenciat en filosofia a Roma, el govern català li va concedir el 2007 la Creu de Sant Jordi. Durant la seva trajectòria religiosa havia sigut rector de la comunitat de Sant Isidor de Barcelona i de la de Sant Josep Oriol de Santa Coloma de Gramenet, a més de missioner al Camerun entre el 1971 i 1986.

Com a bomber voluntari havia participat en tasques de rescat durant les greus inundacions del Vallès del 1962 i en les nevades del Nadal del mateix any a la ciutat de Barcelona. Va rebre la Medalla d’Or dels Bombers de la Generalitat pels seus 35 anys de dedicació al cos.

A. A. M. va presentar la denúncia el 25 de març passat davant el Promotor de Justícia (Fiscal) de l’Arxidiòcesi de Barcelona per uns fets ocorreguts 40 anys enrere susceptibles de tipificació com a delicte d’abús sexual de menors d’acord amb el cànon 1395.2 del Codi de Dret Canònic.

Indicis fundats

D’acord amb el dret canònic i les normes d’aplicació vigents a l’Arxidiòcesi, el Promotor de Justícia va fer una investigació prèvia, citant l’acusat i diversos testimonis i, segons fonts eclesiàstiques, «el resultat de la investigació va oferir indicis fundats de la comissió del delicte».

Al tractar-se d’un sacerdot jubilat, i que ha renunciat ell mateix a tots els seus càrrecs i responsabilitats pastorals a l’Arxidiòcesi, el Tribunal Eclesiàstic de Barcelona ha comunicat les actuacions a la Congregació de la Doctrina de la Fe, a la Santa Seu, competent per decidir com ha de prosseguir-se i si es pot aixecar la prescripció canònica d’uns fets ocorreguts fa 40 anys. El sacerdot era l’encarregat d’organitzar totes les celebracions religioses de l’arxidiòcesi de Barcelona dels cossos policials i de bombers, entre les quals, per exemple, la pastoral de Trànsit de cada 4 de juliol.