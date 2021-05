La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va rebutjar assistir ahir a l’acte de celebració del Dia de les Forces Armades a Barcelona, per la seva repulsa al discurs del rei Felip VI el 3 d’octubre de 2017, després del 1-O, en el qual considera que, com a cap de l’Exèrcit, «va encoratjar la repressió» contra els catalans.

Borràs va remetre una carta, informava Efe, a l’inspector general de l’Exèrcit, Fernando Aznar Ladrón de Guevara (que va presidir l’acte d’ahir amb la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunille), en la qual declinava la invitació a assistir-hi i demanava a l’Exèrcit que abandoni la caserna del Bruc i cedeixi aquest espai «a qui realment s’ho mereix: els ciutadans de Barcelona i Catalunya».

La presidenta del Parlament justifica la seva negativa en què no pot acceptar la «posició del cap de l’Estat» després del referèndum del 1-O, quan «no sols no va complir la seva funció d’arbitrar el conflicte, sinó que va aplaudir i fins i tot va encoratjar la repressió» contra uns ciutadans que exercien el dret a decidir el seu futur com a «homes i dones lliures». «Presideixo la institució que és seu de la sobirania popular de Catalunya i, com a tal, em dec a la ciutadania que ens ha donat la seva confiança», prosseguia la missiva, que insisteix que el discurs de Felip VI «no va ser el que reclamaven aquests moments històrics».

El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, va anunciar ahir que demanaran a la Cambra que reprovi la seva presidenta per la plantada a l’exèrcit. Carrizosa va lloar el discurs de Felip VI l’octubre de 2017: «Defensava els nostres drets i llibertats, com també fan les forces armades».