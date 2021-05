L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va advertir ahir al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que «no li pot tremar la mà» a l’hora de concedir els indults als presos condemnats pel Tribunal Suprem per l’1-O, perquè «seria pitjor per a ell» i «una demostració de feblesa que li dificultaria molt més la governança». Colau creu que Sánchez «està decidit i ho té clar», però va avisar que, en cas contrari, «regalaria el marc a la dreta». «Crec que la reacció de la dreta i l’extrema dreta confirma que aquest és el camí», va assegurar en una entrevista a La Vanguardia. L’alcaldessa creu que a PP, Vox i Cs «els molesta veure que es fan passes decidides cap al diàleg» perquè «volen viure de la polarització i la confrontació permanent».

Per la seva banda, el vicesecretari general de Cs, Edmundo Bal, va criticar amb duresa un possible indult als presos del procés. «Són un greuge per a tots els espanyols i una humiliació per a tots els catalans que han viscut silenciats per la doctrina del pensament únic nacionalista», va assegurar Bal. I el portaveu del PP al Senat, Javier Maroto, va acusar el president del Govern de «oblidar» als espanyols i «només pensar» a atorgar la mesura de gràcies als polítics catalans presos.