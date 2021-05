ERC vol que el seu president, Oriol Junqueras, assisteixi a la propera reunió de la taula de diàleg. Així ho ha afirmat la portaveu del partit, Marta Vilalta, durant la roda de premsa d'aquest dilluns. "És innegable que ens agradaria moltíssim que hi pogués anar, és evident", ha argumentat. Vilalta ha deslligat els indults i la negociació amb l'Estat: "No condicionem una cosa a l'altra". La portaveu ha tornat a insistir que la "solució" al conflicte passa per l'amnistia i no pels indults. A més, ha apuntat que ERC no concretarà si dona suport a la reforma del delicte de sedició fins que vegi "la lletra petita". Vilalta també ha reclamat reprendre "ja" el diàleg amb Madrid i que es concreti la data de la següent reunió.

ERC vol que el Govern vagi a la taula de diàleg "amb el màxim de companya i fort". Tant és així, que els republicans volen que el seu líder hi assisteixi, al costat d'Aragonès. "És innegable que ens agradaria", ha afirmat Vilalta.

Sobre els indults, la portaveu d'Esquerra ha reiterat que l'aposta és per l'amnistia, més enllà de la concessió d'aquesta mesura de gràcia per part de l'executiu espanyol. ERC també s'oposa a rebaixar la pena del delicte de sedició -la vol derogar.

"La solució és l'amnistia i ERC treballarà per fer-la possible", ha insistit Vilalta, que ha afegit que, en tot cas, els republicans llegiran "la lletra petita" de la proposta de la Moncloa sobre la reforma de la sedició.

🎥[VÍDEO] @martavilaltat: "Estem davant d’una causa general contra l’independentisme ❌ que implica milers de persones represaliades. La solució al conflicte polític és l'amnistia🎗️" pic.twitter.com/NoNTlkZ2it — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 31 de mayo de 2021

La portaveu i diputada d'ERC tampoc no ha volgut valorar la fórmula dels indults parcials i reversibles que apunta que plantejarà el govern de Pedro Sánchez sobre els indults als independentistes empresonats per l'1-O: "L'únic camí és l'amnistia", ha subratllat.

Agressions homòfobes

D'altra banda, Vilalta ha condemnat les agressions homòfobes dels últims dies a Barcelona. La portaveu ha emfatitzat que una de les tasques "prioritàries" de la nova conselleria d'Igualtat i Feminismes, encapçalada per Tania Verge, serà conscienciar sobre aquestes agressions.