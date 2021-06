El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, creu que els locals d'oci nocturn han de poder reprendre el funcionament aviat per garantir una activitat nocturna regulada i reduir el nombre de botellots. Argimon, que aquest dimarts ha visitat el punt de vacunació massiva al Palau d'Esports de Granollers, ha avançat que s'està estudiant ampliar l'horari d'obertura de la restauració, possiblement fins la una de la matinada. El conseller ha evitat avançar una data sobre l'inici de la vacunació a la franja de 40 a 49 anys, si bé el departament ha confirmat a l'ACN que aquesta part de la població començaria a rebre el vaccí d'aquí a dues setmanes. Tampoc s'ha pronunciat sobre retirar l'obligació de fer servir la mascareta en l'àmbit públic.

Argimon s'ha mostrat partidari de recuperar properament l'activitat en els espais dedicats a l'oci nocturn, sempre i quan les dades relatives a la pandèmia siguin bones. "L'oci nocturn ha d'obrir aviat, no tenim una data concreta, però hem de tenir un oci nocturn regulat", ha dit en una atenció als mitjans de comunicació.

Ha reconegut que l'obertura de discoteques no evitarà que se segueixin organitzant botellots, però ha dit que "ajudarà" a reduir-ne el nombre. "El jovent necessita també esbarjo", a afegit.

Pel que fa a la restauració, ha apuntat que s'està estudiant ampliar el seu horari d'obertura, que actualment arriba fins el punt de la mitjanit. "Obrir fins les 2.00 h no és possible", ha apuntat, deixant entreveure que l'hora límit seria la una de la matinada.

Pendent de la nova franja

Argimon no ha volgut avançar la data en què la població de 40 a 49 anys podrà començar a rebre la vacuna, si bé ha puntualitzat que això passarà "quant abans millor". El conseller ha considerat especulatiu i temptatiu donar una data, i ha assegurat que en algunes ocasions en què s'ha apuntat un canvi de franja els centres d'atenció primària s'han col·lapsat de trucades.

No obstant, fonts coneixedores han confirmat a l'ACN que la franja d'entre 40 i 49 anys començaran a rebre la vacuna en dues setmanes, previsió que va fer l'anterior consellera de Salut, Alba Vergés, sempre que el ritme de vacunació segueixi com fins ara.

Sense concreció sobre la mascareta

Amb la mateixa prudència s'ha pronunciat sobre el fi de l'obligatorietat d'utilitzar la mascareta. "Tots busquem que sigui quant abans millor, però això també vol dir que la infecció i les dades han d'anar controlant-se més i més, i això s'aconseguirà amb vacunació", ha apuntat Argimon.

Algunes comunitats autònomes ja han plantejat que de cara al juliol es pugui deixar de fer servir en entorns concrets, com ara espais a l'aire lliure. El conseller deixa la decisió en mans dels experts, si bé ha apuntat que es restringiria l'ús de la mascareta en algunes activitats o situacions, sense donar-ne més detalls.

Sabadell i Granollers: dos nous centres de vacunació massiva

Aquest mateix dimarts han entrat en funcionament els dos grans centres de vacunació massiva que donaran cobertura a la regió sanitària metropolitana nord, i més concretament a les poblacions del Vallès Occidental i l'Oriental. Amb aquets objectiu, han obert potres els centres de vacunació de la Pista Coberta d'Atletisme de Sabadell i del Palau d'Esports de Granollers.

El de Sabadell ha arrencat amb la previsió de començar a vacunar aquesta setmana unes 15.000 persones, si bé s'espera adquirir un ritme de vacunació de 6.000 ciutadans diaris, o el que és el mateix, 42.000 setmanals. L'espai s'ha adaptat, amb un control d'accés per carretera per filtrar únicament aquelles persones que es desplacin per a rebre el vaccí, i s'ha habilitat un servei de bus gratuït per arribar fins aquest espai de la ciutat.

El punt de vacunació de Granollers ha rebut la visita del conseller aquest dimarts a la tarda, on ha comprovat amb els sanitaris el funcionament en el seu primer dia d'activitat. Aquí es preveu administrar unes 4.000 dosis diàries, arribant a les 28.000 setmanals.