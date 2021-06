ERC sembla disposada a fer poques concessions retòriques al Govern de Pedro Sánchez. En línia amb el que s’ha exposat pels republicans des de fa mesos, la portaveu del partit, Marta Vilalta, va reiterar ahir que només l’amnistia ofereix completa garantia de solució del conflicte polític, pel que fa al vessant judicial. Una amnistia que, sempre segons els republicans, necessita complementar-se amb el dret d’autodeterminació per, llavors sí, tancar el «problema català». Aquesta és la proposta amb què ERC acudeix i acudirà a una taula de negociació, la segona cita de la qual desitja que es produeixi immediatament, i per això va instar el president del Govern que la convoqui.

Però el debat sobre els indults ha sorgit just en el moment en què la Generalitat tornava a tenir un president electe i s’esmenava la principal causa per la qual des de febrer de l’any 2020, juntament amb la pandèmia, no s’ha celebrat més que la reunió inaugural, «poc més que una foto», la va descriure Vilalta. «Creiem que s’hauria de fer el més aviat possible i si pot ser abans de l’estiu. No és una qüestió que ara hàgim d’esperar als indults i després ja veurem, és que s’ha de resoldre el conflicte polític «.

Al·ludia així la número 2 del partit extramurs a les veus que assenyalen que la taula hauria d’esperar al desenllaç dels indults. Un escenari que obriria una altra situació incòmoda per a Sánchez, ja que si el president del partit, Oriol Junqueras, rep la mesura de gràcia penitenciària, el desig d’ERC és que formi part de la delegació catalana en l’òrgan de diàleg. És més, fins i tot sense que s’acabi confirmant l’indult, i acollint-se als permisos a què té dret, Junqueras podria ocupar una de les cadires de la taula.

Jové va ser a la primera reunió

Cal recordar que a la primera reunió no només hi van anar consellers. Sense anar més lluny, l’avui president del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové, encausat i en espera de judici per l’1-O, ja va formar part de la comitiva que es va desplaçar fins a la Moncloa, el passat febrer prepandèmic.

Sobre l’altra via per pal·liar les penes dels condemnats, la reforma del delicte de sedició al Codi Penal, la portaveu republicana va assegurar que volen esperar a veure «la lletra petita», però que en qualsevol cas considera que el que cal fer no és reformar aquest tipus penal, sinó derogar-lo.