El Govern ha acordat aquest dimarts reduir el sou anual del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en un 15%. Així doncs, cobrarà 130.250 euros anuals bruts, per sota dels 153.000 del seu antecessor, Quim Torra. Ho ha aprovat el Consell Executiu a proposta del mateix Aragonès, que ja va avançar la setmana passada en una entrevista a TV3 la seva intenció de rebaixar-se el sou. Segons va dir Aragonès, es tracta d'un gest de cara a la ciutadania que està patint les conseqüències econòmiques del coronavirus i una manera de demostrar que és conscient de les dificultats per les quals passa molta gent. No es toca, en canvi, el sou dels consellers del Govern, que és de 115.000 euros anuals.