Pedro Sánchez està decidit a obrir una «nova etapa», malgrat la duresa de l’oposició i malgrat la contestació d’una part del PSOE. I no li importa assumir el desgast per la més que probable concessió dels indults als líders del procés condemnats pel Suprem, perquè «el cost per al país seria deixar les coses tal com estan», com estaven el 2017, i això «no s’ho mereixen ni Catalunya ni el conjunt d’Espanya». El president es manté ferm en la seva decisió d’apostar per la «convivència» i la «concòrdia», encara que no posa data de moment ni per a la resolució dels expedients ni per a la taula de diàleg, que ERC vol per a abans de l’estiu.

El president no va aprofitar la seva compareixença després de la cimera hispanopolonesa per donar més detalls sobre la decisió que marcarà la legislatura, molt controvertida dins i fora del PSOE. Sí que va continuar desplegant la seva argumentació, fent la «pedagogia» que alguns dirigents del seu partit li demanen. I davant dels que temen un enorme desgast polític, ell va dir assumir-ho en la seva integritat.

«Serà una decisió que ens permetrà transitar d’un mal passat a un futur millor. Ajudar a resoldre problemes no representa un cost. El cost per al país seria deixar les coses tal com estan, enquistades». Era la seva resposta més clara als crítics del PSOE, des d’alguns barons com Emiliano García-Page o Guillermo Fernández Vara fins a històrics com Felipe González i Alfonso Guerra.

Sánchez no es va voler comprometre amb els temps. Primer, va dir, el Ministeri de Justícia ha d’armar «bé» els expedients abans que l’acord passi al Consell de Ministres. No va avançar, per tant, si serà abans de les vacances, encara que fonts governamentals han insistit aquests dies que la resolució arribarà entre finals de juny i juliol. Després, en tot cas, de les primàries del PSOE andalús, que se celebren el 13 de juny.

Tampoc va anticipar la cita de la taula de diàleg. El primer que ha d’arribar és la reunió entre els dos presidents a La Moncloa, «com correspon», i per «cortesia» institucional. Així mateix, Sánchez no va avançar si promourà immediatament la reforma del delicte de sedició per reforçar la seva argumentació davant d’una possible impugnació dels indults davant el Suprem.

Una veritat a mig fer

Per part seva, el PP considera que Sánchez concedirà els indults perquè els necessita «per seguir en el poder», és a dir, perquè requereix els vots d’ERC i Junts per tirar endavant les reformes que li pot demanar Brussel·les i que «arribin els fons europeus». L’afirmació del seu secretari general, Teodoro García Egea, és una veritat a mig fer perquè els fons començaran a arribar abans que acabi l’estiu. A partir d’aquí, les ajudes sí que estaran subjectes al compliment de les reformes a les quals s’ha compromès Espanya, i que Sánchez necessitarà els seus socis per aprovar-les.