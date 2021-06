El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat el recursos d'empara de Jordi Cuixart i de Jordi Sànchez contra les penes de nou anys de presó que va dictar el Tribunal Suprem per l'1-O a cadascú.

Cuixart

El TC ha informat que la decisió reitera arguments anteriors i que la conducta de Cuixart, "en promoure l'oposició material a l'execució policial de les decisions del TC i altres tribunals, no va constituir l'exercici legítim dels drets i llibertats d'expressió i reunió", i que la condemna per sedició compleix les normes constitucionals i "no obeeix a una finalitat espúria de persecució o càstig per la seva posició política o ideològica". La sentència, com les anteriors sobre el mateix tema, té els vots particulars de dos magistrats: Juan Antonio Xiol i María Luisa Balaguer.

Sànchez

El TC ha informat que la sentència conclou que la conducta de Sànchez "no constitueix un simple excés o extralimitació en l'exercici dels drets fonamentals a la llibertat d'expressió i de reunió, ja que el que pretenia, com a part de l'estratègia concertada amb els altres encausats, era neutralitzar les decisions adoptades per aquest tribunal i els òrgans judicials servint-se de la mobilització ciutadana per la creació d'un estat català independent en forma de república, prescindint dels procediments de reforma constitucional".