Els Mossos d’Esquadra van detenir la matinada d’ahir una dona a Sant Andreu de la Barca acusada d’un delicte de lesions per haver tallat el penis al seu cap, que, segons la detinguda, intentava agredir-la sexualment. La relació entre les dues persones era laboral -l’home era el responsable del bar on treballa la dona- i no consta que fossin parella sentimental ni que la detinguda hagi presentat alguna denúncia prèvia per delictes contra la llibertat sexual.