La fins ara vicepresidenta segona de la Mesa del Parlament, Anna Caula (ERC), serà la nova secretària general de l'Esport. Així ho ha avançat 'El País' i ha pogut confirmar l'ACN. Caula abandonarà així la Mesa per entrar a formar part de la conselleria de la Presidència, que encapçala Laura Vilagrà.

Anna Caula (Girona, 1971) és entrenadora esportiva, directiva de l'Uni Girona des del 2014, i diputada al Parlament des de fa tres legislatures. També havia estat portaveu parlamentària d'ERC l'anterior legislatura. El març de 2021 va ser escollida vicepresidenta segona de la Mesa. Caula va ser la número 3 d'ERC a la llista per Girona. L'altre membre d'ERC a la Mesa ara mateix és Ruben Wagensberg, que n'és secretari.

En un comunicat posterior, ERC ha explicat que Caula s'acomiadarà aquesta tarda del Parlament -avui hi ha sessió plenària. L'encara diputada republicana havia assumit l'àrea específica d'Esports les darreres legislatures al grup parlamentari, i ara fa el pas "per dur al Govern la seva trajectòria esportiva".

"Tanco una etapa al Parlament, amb moments molt difícils marcats per la repressió, i amb moments també molt bons; i agraeixo la feina als companys i la confiança per seguir aportant a l'esport femení i de base, ara des del Govern", ha afirmat Caula, segons el comunicat del seu partit.

Fins al nomenament, Caula mantindrà l'acta i les funcions com a vicepresidenta primera de la cambra. La direcció del grup d'ERC ja ha contactat amb els grups parlamentaris que la van votar per traslladar-los la decisió i per revalidar els suports quan s'hagi d'escollir una nova vicepresidència, previsiblement al proper ple.