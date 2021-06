El Govern central està estudiant la possibilitat de fer coincidir els indults als presos independentistes amb la concessió del tercer grau, segons van anunciar Catalunya Ràdio i TV3. L’executiu de Pedro Sánchez no descarta aquesta opció perquè calcula que li podria suposar un desgast menor atesa la polèmica que ha generat la mesura de gràcia, amb partits com PP i Vox anunciant manifestacions en contra o, en el cas dels populars, recollides de signatures. La data límit per a la concessió del nou règim penitenciari als polítics independentistes presos és el 14 de juliol.

En aquest sentit, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va demanar ahir al Govern central que, «si ha de prendre una decisió, que prengui la més justa com més aviat possible» sobre els indults dels dirigents independentistes empresonats.

En una conferència de premsa després del Consell Executiu, Aragonès va rebutjar especular sobre quan prendrà la decisió el Govern de Pedro Sánchez, perquè afectaria les famílies dels empresonats, i va demanar mirar la qüestió «no només des del vessant polític, sinó també el vessant humà«.

«La proposta per resoldre de manera clara i completa la repressió és la llei d'amnistia, però si, a part de la llei d'amnistia o mentre la proposem, hi ha mesures que alleugeren la repressió i el dolor que suposa l'empresonament injust dels nostres companys de Govern, no tan sols no ens hi oposarem, sinó que ens semblarà bé», va explicar.

Va assegurar que aquesta és una posició que comparteix el seu govern però, pel que fa a si opinen de la mateixa manera els dirigents polítics empresonats, va demanar que els ho preguntin a ells: «No seré jo qui parli en nom d'ells en una qüestió tan delicada i que els afecta a ells i a les seves famílies».

Sobre la manifestació convocada el 13 de juny a la plaça Colón de Madrid contra els indults, va afirmar que «és la història de sempre. Hi ha una dreta nacionalista espanyola i una ultradreta espanyolista que davant de qualsevol gest, per mínim que sigui, per parcial i insuficient que sigui amb Catalunya, intenta omplir els carrers».

«Nosaltres omplim les urnes de vots a favor de la independència, de l'autodeterminació i de l’amnistia, i aquesta sempre ha estat la nostra millor resposta», va destacar Aragonès, que va demanar a l'esquerra espanyola que tingui una posició valenta, en comptes de fer el mateix des de fa dècades contra la dreta espanyolista, segons la seva opinió.

Quant a l'eventual reforma del Codi Penal per modificar el delicte de sedició, va afirmar que encara no hi ha una proposta detallada, i va avisar que «si hi ha una visió judicial basada en la venjança, el que pot dir el Codi Penal, quan s'utilitza com el codi penal de l'enemic, té la incidència que té».

Paral·lelament, el president del PP, Pablo Casado, va dir que és «irrellevant» quins partits avalen la manifestació contra els indults convocada a la plaça Colón de Madrid del 13 de juny per la plataforma Unión 78. Casado va defensar que la presència de Vox «és exactament igual» perquè el PP té «l’obligació d’estar amb l’Espanya real».