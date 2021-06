Igual que la covid-19, especialment durant la primera onada, va afectar més els barris pobres de Barcelona -davant la impossibilitat de molts veïns de poder-se confinar correctament-, l’estratègia de vacunació ara contra el coronavirus no està arribant amb la mateixa velocitat a totes les zones de la capital catalana. O, en altres paraules, els pobres estan menys vacunats.

Alguns barris de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí tenen percentatges vacunals entre un 9% i un 30% més baixos que Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i Les Corts, segons un informe de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). «Aquestes desigualtats estan relacionades amb el nivell socioeconòmic de les diferents àrees bàsiques de salut», va afirmar ahir en roda de premsa la gerent de l’ASPB, Carme Borrell.

Hi ha, segons l’Ajuntament (que ha treballat conjuntament amb l’Institut Català de la Salut i el Consorci Sanitari de Barcelona), tres raons per les quals la vacunació avança més lentament en alguns barris. «Una: la barrera digital, l’accés a internet o al mòbil [les cites per vacunar-se de la Conselleria de Salut arriben a través del telèfon]. Dos: les barreres culturals i lingüístiques. Tres, però menys comú, la por als efectes secundaris de les vacunes», va explicar la regidora de Salut, Gemma Tarafa. Com més baix és el nivell socioeconòmic, més possibilitats hi ha de topar-se amb la bretxa digital.

És per això que l’Ajuntament de Barcelona ha habilitat fins a 25 punts informatius en els sis districtes amb un menor percentatge de persones vacunades que ajudaran als veïns que pertanyin a grups prioritzats a demanar cita contra la covid-19 a través de la plataforma digital de Salut. Són espais oberts en centres cívics, biblioteques, «casals de barri» i «casals de gent gran». El personal que atendrà la ciutadania ha rebut formació específica sobre aspectes relacionats amb el procés de vacunació i la sol·licitud de cites. També compten amb el suport del 061 Salut Respon per gestionar i resoldre dubtes sobre la immunització.

«La vacuna està arribant a tothom, però a diferents velocitats», va precisar Borrell. La diferència entre les àrees on més vacunes s’han posat és d’un 30% en els més joves i un 9% entre els majors. «A mesura que augmenta l’edat, hi ha menys diferència de taxa vacunal, perquè la vacunació va arribant a tot arreu, encara que no al mateix ritme», va insistir.

L’objectiu d’aquests 25 punts vacunals del consistori és garantir un accés equitatiu a la vacuna per a tothom i prevenir que acabi existint un patró de desigualtat en les cobertures vacunals de la covid-19 un cop s’avanci en l’estratègia de vacunació dels diferents grups d’edat. «La idea és que els qui s’acostin a aquests punts d’informació surtin amb cita per vacunar-se», va dir Tarafa, que a més va recordar que «qualsevol persona que visqui a Barcelona, tingui o no padró, es pot vacunar» contra la covid-19.

Paral·lelament, l’Ajuntament de Barcelona ha preparat una campanya de comunicació adaptada als diferents territoris amb materials informatius traduïts a diferents idiomes. La proximitat es considera clau per a una total cobertura.