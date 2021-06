El president del Govern, Pere Aragonès, ha presidit el primer Consell de Diàleg Social de la legislatura aquest dijous. La reunió, a la qual assisteixen els representants de les organitzacions sindicals i patronals més representatives –CCOO, UGT, Foment del Treball i Pimec–, s'ha celebrat de manera telemàtica. Un dels punts a tractar ha sigut el repartiment dels ajuts directes als sectors més afectats habilitats pel govern espanyol amb un paquet de 7.000 milions d'euros de subvencions a fons perdut, dels quals a Catalunya li corresponen al voltant d'uns 993 milions. A la trobada per acordar els ajuts, també hi han participat el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, i el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.

Per part dels agents socials i econòmics, hi han assistit els secretaris generals de CCOO i UGT, Javier Pacheco i Camil Ros, així com els presidents de Foment i Pimec, Josep Sánchez Llibre i Antoni Cañete.

L'import que transferirà el govern espanyol a la Generalitat del fons estatal d'ajudes directes per al teixit empresarial és el tercer més elevat per darrere de Canàries i Andalusia, que rebran 1.144 milions i 1.109 milions d'euros, respectivament.

Fonts del Govern han explicat que els 993 milions s'han de destinar a empreses viables dels sectors més afectats per la pandèmia per fer més efectiva la recuperació econòmica. Els ajuts s'han de gestionar d'acord amb la normativa estatal.

Tot i això, les mateixes fonts indiquen que durant la reunió l'executiu català ha presentat criteris d'atorgament dels ajuts expansius respecte als àmbits d'actuació proposats per l'Estat, amb l'objectiu d'abastar tanta part de l'activitat econòmica de Catalunya com sigui possible.

En aquest sentit, el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, ha explicat després de la reunió que el Govern ha proposat ampliar els 95 sectors econòmics que l'Estat considera susceptibles d'acollir-se als ajuts fins a 191, cosa que es tradueix en unes 181.000 empreses, unes 47.000 més que en la proposta estatal. Pacheco també ha demanat una partida pressupostària específica per prorrogar els ajuts als treballadors en situació d'ERTO.

Segons l'executiu, la reunió s'ha desenvolupat amb bona sintonia entre els agents implicats. Les parts s'han emplaçat a continuar les converses properament en aquest marc de concertació davant les aportacions fetes pels agents socials.