L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Clara Ponsatí i Toni Comín recuperen provisionalment la seva immunitat parlamentària. El vicepresident del Tribunal General de la UE, el xipriota Savvas Papasavvas, ha accedit a la petició de les mesures cautelars sol·licitades pels tres eurodiputats i ha paralitzat provisionalment la suspensió aprovada a principis de març pel ple del Parlament Europeu, després d’un llarg procediment de més d’un any arran del suplicatori enviat pel Tribunal Suprem a inicis de 2020.

La decisió quedarà suspesa fins que la Cort europea adopti una resolució definitiva sobre el recurs dels tres polítics de Junts. Segons recorda en el seu acte el tribunal amb seu a Luxemburg, el Parlament Europeu encara no ha pogut presentar les seves observacions sobre la demanda de mesures cautelars, per la qual cosa «avui dia no és possible determinar si el seu fonament ha quedat prou demostrat».

Recurs d’anul·lació

Els tres eurodiputats van presentar el passat 19 de maig un recurs d’anul·lació a la decisió del ple del 9 de març que va acceptar el suplicatori sol·licitat pel jutge Pablo Llarena. En ell, van al·legar que l’Eurocambra no els havia garantit la possibilitat d’exercir, en la seva qualitat d’eurodiputats, els seus drets fonamentals com a representants dels ciutadans i que havia vulnerat els drets que els confereixen diversos articles de la Carta dels Drets Fonamentals de la UE. Uns dies després, el 26 de maig, van presentar una demanda de mesures provisionals en la qual van demanar al Tribunal General la suspensió de l’execució de les decisions.

En paral·lel, ahir el ple del Tribunal Constitucional va desestimar ahir els recursos d’empara de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez contra la sentència del Tribunal Suprem que va condemnar els líders d’Òmnium i de l’ANC a 9 anys de presó i inhabilitació absoluta per un delicte de sedició. La resolució va comptar amb vots particulars dels magistrats Juan Antonio Xiol i María Luisa Balaguer, com va passar amb els casos ja vists de Jordi Turull i Josep Rull.

El tribunal va seguir la mateixa línia que va adoptar davant els recursos ja resolts d’altres condemnats en la sentència del procés i en què sempre ha avalat la sentència del Suprem. La sentència, el ponent de la qual ha sigut el president Juan José González Rivas, insisteix en els tesi de pronunciaments anteriors, com els que van rebutjar que s’hagués produït vulneració de drets en els casos d’altres líders independentistes amb recursos d’empara ja resolts, com són els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull.