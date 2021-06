La jutgessa que investiga els preparatius del referèndum unilateral del 1-O ha citat a declarar de nou als 29 càrrecs del Govern i empresaris processats, entre ells a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. La seva defensa ha presentat un escrit davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en què requereix que assumeixi la recerca oberta contra la representant de l’executiu català, que va prendre possessió del seu càrrec el passat 26 de maig i, per tant, té la condició d’aforada. En una provisió, la titular del Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha fixat els dies 8, 15 i 21 de juny pròxims per prendre declaració indagatòria als processaments per la logística de la consulta sobiranista.