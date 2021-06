No hi ha temps per perdre després d’una llarga provisionalitat a Catalunya i amb una reedició del Govern independentista. L’oposició escalfa motors per fiscalitzar els passos de l’executiu encapçalat pel president Pere Aragonès i li neguen els 100 dies de gràcia.

El PSC fins i tot configura el seu «Govern alternatiu», amb consellers sense rang a l’ombra que estaran en contacte directe amb els titulars dels departaments per col·laborar i rastrejar la seva activitat.

«No s’enfadin, no li donarem ni 100 dies, ni 50, ni 20, ni 2 ni un dia, perquè creiem que Catalunya no pot perdre més temps», va etzibar Salvador Illa, i va assegurar que la nova configuració del Govern són només canvis cosmètics per tapar els últims cinc anys, que han sigut molt dolents.

El líder de l’oposició va criticar a Aragonès que parli d’un Govern independentista i de progrés perquè, segons el seu parer, suposa un oxímoron, ja que «progressisme i independentisme no casen, són aigua i oli, no es barregen, perquè l’independentisme és egoisme i el progressisme és solidaritat».

Del Parlament als tribunals

La ultradreta no va sorprendre, malgrat estar a punt de perdre el torn per l’absència a l’hemicicle d’Ignacio Garriga, que estava al bar –tot i que ha al·legat problemes amb la mascareta per justificar el seu retard. Vox va avisar que estaran expectants i que activaran la via judicial davant qualsevol driblatge a la legalitat vigent.

En això va coincidir amb Cs després de repassar el llegat independentista a la Generalitat. El cap de files, Carlos Carrizosa, va defensar que el seu partit «plantarà cara sense donar ni un dia de treva» al nou president, fins i tot demanant al líder del Govern, Pedro Sánchez, que llanci el primer requeriment previ a l’aplicació de l’article 155 si Aragonès avança en l’«embat» contra l’Estat. «Si perpetren la seva amenaça de creure’s per sobre de les lleis, ens defensarem», va sentenciar.

Per la seva banda, el dirigent del PPC, Alejandro Fernández, va preguntar pel paper que tindrà el Consell per la República i l’expresident Carles Puigdemont al Govern, mentre va desdenyar algunes de les polítiques en matèria econòmica plantejades per Aragonès.

CUP i comuns, vigilants

La CUP va llançar un catàleg de «recordatori i reivindicació» a Esquerra perquè compleixi amb les mesures que van acordar per facilitar la investidura d’Aragonès digui el que digui el Tribunal Constitucional. Unes polítiques que volen que es creïn al més aviat possible, demostrant un gir a l’esquerra, del qual dubten després de l’elecció dels consellers de Junts. «Un Govern per a tothom és impossible. ¿Està pel dret a la vivenda o per l’especulació? ¿Rescastar bancs o persones? ¿Extractivisme i destrucció del territori o lluita contra el canvi climàtic? [...] Ha d’elegir de quin costat està», el va desafiar el diputat Carles Riera., demanant-li que vigili de prop els seus socis al Consell Executiu.

Molt més contundent, la líder d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, el va animar a demostrar que vol canviar el rumb de la política catalana i abandonar les polítiques neoliberals.

«Li demanem coratge per executar les grans transformacions de què parla i que veiem amb escepticisme. Només li demanem que ens demostri que estem equivocats en la desconfiança i que pensin com volen ser recordats», va dir al banc en què s’asseia Aragonès.