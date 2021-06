La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM) ha acusat l'estat d'envair competències autonòmiques per regular l'oci nocturn després que el Consell Interterritorial del sistema de Sanitat aprovés aquest dimecres les condicions sota les quals es permetrà la reobertura del sector. Les empreses d'oci nocturn consideren "fora de lloc l'intervencionisme desmesurat" de l'Estat i asseguren que, segons l'article 141.3 de l'Estatut d'Autonomia, Catalunya té "competències exclusives" en matèria d'espectacles i activitats recreatives. Amb tot, la patronal ha alertat que un 40% de les discoteques no reobriran perquè les condicions actuals "desvirtuen i buiden de contingut" la seva activitat.

La patronal considera que l'Estat s'ha "excedit" en l'exercici de les seves competències en matèries que "no li correspon" regular. Així mateix, FECASARM considera "antieconòmiques" les mesures aprovades pel Consell Interterritorial, especialment per als locals dedicats a discoteca, sala de festes i sala de ball.

"Les activitats de discoteca i similars viuen en un 90% de l'activitat que desenvolupen entre les 2 i les 6.45 de la matinada. Sense poder desenvolupar la seva activitat en aquesta franja i sense pista de ball, es desvirtua la seva llicència i provoca que a moltes no els surti a compte reobrir", ha advertit el secretari general de FECASARM, Joaquim Boadas.

La patronal ha titllat les condicions aprovades "d'arbitràries i desproporcionades" i ha assegurat que no estan sustentades per cap base científica. FECASARM ha proposat sotmetre el dret d'admissió a les activitats a un test previ negatiu, sense necessitat de restringir l'horari de les activitats.

"Si les condicions no canvien, la decisió de reobrir ha de quedar en mans de l'empresari. Aquest no es pot veure obligat a reobrir perdent els avantatges dels quals està gaudint en matèria d'ERTO i lloguers, ja que això podria significar una estocada definitiva per a moltes empreses que estan aguantant com poden, però que ara no podrien suportar els costos derivats de reobrir perdent aquesta protecció", ha advertit el president de la patronal, David Lòpez.

En tot cas, FECASARM considera "del tot imprescindible" que es reobri l'oci nocturn abans de la revetlla de Sant Joan per evitar 'botellons' i festes il·legals.