El 46% dels suïcidis a la província de Barcelona es podrien evitar amb una gestió més eficient dels registres mèdics i amb tècniques d'intel·ligència artificial, segons investigadors de l'Hospital Universitari Parc Taulí.

L'estudi, publicat en la revista científica Arxives of Suicide Research, ha analitzat els casos de 2.109 persones que es van suïcidar entre 2010 i 2015, de les quals 971 havien assistit prèviament a consultes en atenció primària o amb especialistes en salut mental.

"Entre aquestes persones, el 33% va morir en la següent setmana i el 58,5% ho va fer al cap d'un mes", assenyalen des del centre hospitalari.

El 74% dels morts van ser homes, encara que les dades de l'hospital indiquen que es produeixen més intents de suïcidi entre les dones.

"Sovint els pacients es posen en contacte amb el sistema sanitari d'atenció primària, però no són detectats com un alt risc de suïcidi o no es gestionen eficaçment per a la prevenció", ha explicat l'investigador i coordinador de l'estudi a l'Hospital Parc Taulí, Marc Fradera.

Segons els investigadors, la història clínica de cada pacient conté informació que pot facilitar la producció de sistemes de suport per ajudar els professionals sanitaris a identificar i fer un seguiment de possibles casos mitjançant la intel·ligència artificial.

"A Catalunya, cada pacient disposa d'un codi sanitari públic d'identificació únic amb el qual es pot recuperar informació sobre els factors de risc rellevants, com poden ser dades d'hospitalització prèvia i interaccions assistencials en salut mental", ha assenyalat Fradera.

Entre els factors de risc que s'associen a un augment del perill de mort per suïcidi, els investigadors destaquen les autolesions, intents anteriors, trastorns psiquiàtrics diagnosticats, l'ús indegut de substàncies, antecedents familiars, ingressos hospitalaris recents, dolor crònic i pèrdua laboral o econòmica.

"El suïcidi és un problema global que no entén de països, sexes, edats, condicions socials ni econòmiques, es calcula que hi ha 800.000 morts anuals per aquesta causa al planeta i és el segon motiu pel qual es produeixen més defuncions entre els joves de 15 a 29 anys", han detallat des del centre sanitari.

Davant aquesta situació, Fradera ha remarcat que "es necessiten estratègies preventives i que la detecció de subjectes amb alt risc és un dels elements clau per implementar-les".

Els especialistes remarquen que les morts per suïcidi mai tenen un únic detonant, sinó que són el resultat de factors psicològics, biològics i socials que tenen tractament. Les persones amb conductes suïcides i els seus afins poden rebre ajuda les 24 hores trucant al 112 o contactant amb el Telèfon de l'Esperança (717 00 37 17).EFE