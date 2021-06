Esquerra volia que entrar ahir al Parlament fos com entrar per la porta d’un cotxe acabat de comprar. I és cert que en el primer ple de l’«era Aragonès» n’hi va haver algunes que feien olor de nou, començant per la majoria de consellers i seguint per les mampares anti-COVID que els separaven en els seus escons. Però és aviat per saber si de veritat la tornada d’ERC a la presidència de Catalunya tantes dècades després és el «sotrac al país» que busca el nou president o un nou capítol del procés en el qual, simplement, JxCat ha cedit amb poques conseqüències la cadira més important a qui fins ara era el seu subaltern.

L’obsessió per transmetre que s’obre un temps diferent de l’estèril mandat de Quim Torra es va notar en tots els membres d’ERC en el Govern. Roger Torrent, flamant conseller d’Empresa i Treball, es va referir al «dilema» a què s’enfronta la Catalunya post-COVID i a la «nova perspectiva» que li dona el seu nou lloc a la Cambra. Ha passat de la butaca més elevada de l’hemicicle, la del president del Parlament, al banc del Govern, que està a una menor altura.

Des d’allà podrà escoltar si els diputats de JxCat continuen malparlant d’ell per «no investir Carles Puigdemont» en el seu moment o si de veritat tot és nou i de sobte regna la concòrdia entre els socis.

Per a Aragonès, pensar que «no hi ha solució possible» al conflicte i que «la solució és la venjança» és «terraplanisme democràtic», i està representat per «les tres caravel·les de Vox, PP i Ciutadans», que ben aviat es veuran de nou les cares contra el Govern a la plaça de Colón de Madrid. Després li va dir a Carrizosa que s’havia quedat «atrapat en la legislatura passada» i que es passava «tot el dia amb el mantra del procés». «Cal actualitzar-se, hem anat avançant», li va suggerir el president.

No obstant, també hi va haver arguments per defensar que el Parlament no feia olor de nou, sinó d’una altra cosa. «Aquí fa olor de sofre», va dir per exemple Carles Riera (CUP), parafrasejant Hugo Chávez, quan va pujar a l’estrada just després d’Ignacio Garriga.