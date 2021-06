La Federació Catalana d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha demanat a la Generalitat que incompleixi les mesures imposades per l'Estat sobre la reobertura de l'oci nocturn, que actualment permet l'activitat fins a la una de la matinada. En un comunicat publicat aquest divendres, l'associació qualifica la normativa actual de "desproporcionada, arcaica i antieconòmica", tot recordant que la major part de l'activitat al sector es concentra entre les dues i les 6:45 de la matinada. "Aquestes condicions equivalen a un tancament encobert", assegura. Per altra banda, la Fecasarm subratlla que els tests previs són l'única eina eficaç per controlar els contagis i presenta el sector com l'alternativa al "caos" de les festes il·legals.