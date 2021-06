El jutjat d'instrucció 3 de Martorell, en funcions de guàrdia, ha acordat aquest dijous ficar a la presó provisional sense fiança a la dona de Sant Andreu de la Barca que dilluns passat va tallar el penis al seu cap en un bar del municipi. La cambrera està acusada d'un delicte de lesions greus amb instrument perillós.

La dona va declarar als Mossos d'Esquadra que l'home havia intentat violar-la i que ella s'havia defensat tallant-li el membre amb un ganivet de cuina que tenia al seu abast. El sotsinspector Carles Carreras, el cap de la comissaria de Martorell a càrrec de les indagacions, va explicar que tractarien d'esbrinar què havia passat a l'interior de bar Sibarita, ubicat al carrer de Josep Pla, per confirmar o descartar si la cambrera havia actuat en un acte de legítima defensa, un extrem que, de moment, el jutjat de guàrdia que li ha pres declaració no contempla. Segons les fonts policials consultades per aquest diari, els Mossos, de moment, no s'han trobat indicis concloents que confirmin la versió de la dona encara que la investigació no ha acabat. No obstant això, i segons ha avançat la Cadena Ser, hi ha un enregistrament prou eloqüent ".

La dona i l'home són originaris de Bangla Desh i tots dos tenien parella al país asiàtic. Els veïns van explicar a la policia catalana que semblaven tenir alguna cosa més que una relació laboral.

El bar Sibarita està ubicat al carrer de Josep Pla de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). Va ser adquirit per l'home ferit per la dona fa menys d'un any. No és l'únic establiment que regenta. Té pels menys un altre a la mateixa localitat i un tercer a Barcelona. La dona arrestada per un delicte de lesions era cambrera del Sibarita. Dilluns a la nit, a les dues de la matinada, amb el bar tancat, cambrera i amo seguien dins el local.