L'escriptor Ildefonso Falcones ha endossat al seu germà Rafael, mort el 2019, la responsabilitat de l'estructura societària amb la qual la Fiscalia li acusa de defraudar 745.000 euros a Hisenda, entramat que assegura no ha pogut "desmuntar" a causa de la pandèmia i als seus problemes de salut.

Falcones ha declarat aquest divendres en el judici que el jutjat penal número 25 de Barcelona celebra contra ell i la seva esposa. la Fiscalia els acusa de defraudar 744.213 euros a Hisenda entre els anys 2009 i 2010, dels beneficis obtinguts per les seves obres -entre elles, la supervendes "La Catedral del Mar".

La Fiscalia, que inicialment demanava 9 anys de presó per a Falcones i la seva esposa, ha rebaixat la seva petició a sis anys en el cas de l'escriptor -per dos delictes contra la Hisenda pública- i a tres en el de la seva dona, i els reclama que paguin la quota defraudada i multes que sumen 2,2 milions.

El ministeri públic sosté que el matrimoni va transmetre els drets d'autor de les seves obres a un entramat de societats radicades fora d'Espanya -algunes amb seu en paradisos fiscals- de les quals estaven formalment desvinculats atès que la titularitat l'ostentava el germà de l'escriptor, que també va estar investigat en aquesta causa fins que va morir, el 2019.

L'autor supervendes, que és advocat especialitzat en Dret mercantil i civil, s'ha desmarcat de les societats radicades a l'estranger -fins al punt d'assegurar que desconeixia que era titular d'una d'elles- i ha atribuït al seu germà l'entramat empresarial que gestionava els guanys de les seves obres.

L'origen d'aquesta transmissió és un contracte que l'escriptor va signar el 2004 amb l'empresa Bufet Falcones -participat per ell i la seva esposa- per cedir tots els drets econòmics sobre "La Catedral del Mar", en aquest moment denominada encara "El Bastaix", per un import de 3.000 euros.

Segons la Fiscalia, aquesta societat va transmetre al seu torn el 80% dels drets econòmics sobre "La Catedral del Mar" a una empresa dominicana que canalitzava els cobraments dels rendiments dirigits a la mercantil irlandesa Kurmon Limited, dirigida pel germà de Falcones.

El 2006, aquesta empresa va signar un contracte amb Ildefonso Falcones per encarregar-li l'elaboració de deu obres literàries, per les quals l'escriptor percebria una retribució anual de 36.000 euros, mentre que la mercantil es quedava el 80% dels drets econòmics de les obres, el 70% dels quals va vendre suposadament a la societat dominicana, segons el ministeri públic.

D'acord amb la versió de Falcones, el motiu d'aquest contracte és que tenia necessitats econòmiques per un deute amb Hisenda i el seu germà va accedir a pagar-li 3.000 euros mensuals per confeccionar deu obres literàries a través d'una societat seva que es quedava el 80% dels drets econòmics sobre les mateixes.

"El meu germà em va dir: et pagaré el que tinguis d'Hisenda, a veure què tens", ha sostingut l'escriptor, després de recordar que en aquell moment tenia el despatx d'advocats en el qual treballava, "quatre fills a qui mantenir, un llibre que pot ser que publiqui i la voluntat i ganes de seguir escrivint".

Les posteriors transmissions de drets, segons la seva versió, van ser decisió del seu germà, al qual només va demanar el 2012 que repatriés uns fons a l'estranger per acollir-se a l'amnistia fiscal que va aprovar el Govern.

"Ha estat permetent tota aquesta estructura de drets a través de societats sense denunciar el seu germà perquè estava agraït?", li ha preguntat el fiscal, i Falcones ha respost que quan va necessitar ajuda l'única persona que la hi va prestar va ser el difunt: "l'única cosa que vaig fer va ser complir la meva paraula amb el meu germà, fins al final".

L'escriptor ha afirmat que fins i tot desconeix si és titular de la casa al barri de Tres Torres de Barcelona en la qual resideix amb la seva família, que segons la Fiscalia va ser comprada el 2011 per una de les societats de l'entramat per 1,9 milions d'euros i després arrendada al Bufet Falcones, que en va cedir el gaudi a la seva esposa.

De fet, l'autor, que està sent investigat per un presumpte frau fiscal similar relatiu als exercicis de 2013 i 2014, ha aclarit que segueix pagant el lloguer a aquesta societat i que no ha tingut possibilitat de "desmuntar" aquest entramat malgrat que va donar instruccions al seu gestor per fer-ho.

I això es deu, addueix l'acusat, al confinament imposat per la pandèmia i als seus problemes de salut: "a l'octubre del 2020 em treuen mig fetge, al març em treuen mig pulmó, després ve la Covid-19 i després mig pulmó més".

L'autor ha afirmat que no ha pogut "ficar un dit" en aquest entramat, per això ignora si hi ha deutes pendents. "Senyor fiscal, no en tinc ni idea", ha etzibat en un interrogatori amb moments de tensió entre tots dos.

L'esposa, per la seva banda, ha al·legat que era el seu marit el que s'ocupava de les qüestions econòmiques i que sempre va confiar en ell i en el seu germà Rafael perquè "no són delinqüents i no farien res malament".