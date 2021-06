El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural prepara una llei per restringir els envasos de plàstic d'un sol ús i promoure els que són reutilitzables.

La titular del departament, Teresa Jordà, ha informat d'aquesta llei aquest dissabte a la platja del Somorrostro de Barcelona, on ha participat en una recollida de residus organitzada per diversos col·lectius amb el lema "Ultra Clean Marathon" amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient.

El departament d'Acció Climàtica treballa en la preparació de dos avantprojectes de llei per minimitzar la producció de residus i impulsar l'economia circular.

Un d'aquests avantprojectes es convertirà en la llei d'embalatges de Catalunya i estarà dirigida a la indústria, per evitar, entre d'altres, els envasos d'un sol ús, que automàticament es converteixen en residus.

Aquesta norma, segons el citat departament, incentivarà els envasos reutilitzables perquè el plàstic, l'alumini i el vidre tinguin una vida molt més llarga.

El segon avantprojecte es convertirà en la futura llei de residus i regularà la gestió pública de les escombraries amb la intenció de "convertir la fracció orgànica en un actiu en lloc de en una molèstia, amb una nova estratègia d'aprofitament".

El departament recorda, a més, que el 3 de juliol entrarà en vigor la norma europea que prohibeix la venda de qualsevol producte de plàstic d'un sol ús, com coberts, plats, bastonets per a les orelles, palles per a les begudes o recipients de plàstic per a aliments.

Indica, a més, que Catalunya ha estat pionera en la reducció de bosses de plàstic d'un sol ús, prohibides des de l'1 de gener passat, i recorda que l'any 2007, cada català va fer servir 327 bosses d'aquest tipus.