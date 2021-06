La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha afirmat que l'indult als líders independentistes condemnats pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017 seria "una rectificació" de la sentència judicial, que ha titllat d'"error", i no pas "una mesura de gràcia". Ho ha dit en una entrevista amb 'El Periódico' en què ha desvinculat la taula de diàleg Estat-Generalitat d'aquest possible indult. "La taula és per parlar d'autodeterminació i amnistia, que són la via per resoldre el conflicte a nivell internacional", ha assegurat.

Vilagrà, que fa poc més d'una setmana que és consellera, ha apostat per una legislatura "de quatre anys" que permeti al Govern "treballar per a la gent i seguir acumulant forces per aconseguir la independència". "La nostra primera opció és pactar un referèndum" ja que l'1-O "va ser unilateral perquè no hi va haver manera de pactar-lo", ha reflexionat. Per això, ha reclamat "acumular suports" i anar a negociar amb el govern espanyol "amb tot a la força social i institucional del 52%" de vots independentistes.