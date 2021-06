Les dades epidemiològiques i la situació hospitalària segueixen millorant a Catalunya, on ahir es van notificar solament 759 infectats nous i un mort per Covid i va descendir tant el nombre de pacients ingressats als hospitals com els que estan greus a les unitats de vigilància intensiva.

Segons les dades actualitzades aquest dissabte pel Departament de Salut, avui hi ha un total de 593 pacients amb Covid ingressats als hospitals catalans, 62 menys que ahir, dels quals 220 són a l'UCI, sis menys que la vigília.

El risc de rebrot de la pandèmia (EPG), que mesura el seu creixement potencial, és avui de 108 punts, quatre menys que ahir, i segueix resistint-se a baixar dels 100, el llindar que indica el risc alt i passa a risc moderat.

L'índex que mesura la velocitat de propagació (Rt) ha baixat avui una centèsima i és d'1,04, és a dir, que cada 100 infectats contagien una mitjana de 104 persones, la qual cosa indica que hi ha propagació comunitària del virus.

La incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants a 14 dies (IA14) ha baixat a 104, dos casos menys que ahir, mentre que la positivitat dels PCR i test d'antígens ha baixat 11 centèsimes i s'ha situat en el 3,66%, per sota del 5% que l'OMS considera el llindar per poder controlar l'epidèmia.

El nombre de persones infectades de SARS-CoV-2 a Catalunya des de l'inici de l'epidèmia confirmades per tot tipus de proves ascendeix a 687.722, de les quals 759 han estat diagnosticades en les últimes 24 hores.

En els últims set dies, s'han confirmat amb proves PCR o tests d'antígens un total de 3.914 positius, una mitjana de 559 persones contagiades cada dia, amb un repunt diari per l'increment de l'activitat social i amb afectació sobretot en les persones que encara no estan vacunades.

Des de l'inici de l'epidèmia han mort oficialment per Covid a Catalunya 22.203 persones, de les quals solament una ha estat notificada en les últimes 24 hores.

La mortalitat, l'indicador que més està baixant, ha disminuït a 20 persones mortes per la malaltia en els últims 7 dies, és a dir, una mitjana de menys de 3 morts al dia, un xifra que no es donava des de la setmana del 12 de juliol, i molt lluny del rècord de mortalitat registrat el 30 de març de l'any passat, quan es van notificar 417 morts en 24 hores.

El nombre de persones que a Catalunya han rebut ja la primera dosi d'una de les vacunes contra la Covid és de 2.987.833, un total d'1.625.454 han rebut ja la segona dosi i 1.731.579 tenen ja la pauta completa.

Per comarques, el Solsonès és la que té avui un major risc de creixement potencial de l'epidèmia (EPG), amb 473 punts, seguida del Baix Empordà (195), el Ripollès (191), el Baix Ebre (186) i el Baix Camp (179), mentre que 20 comarques estan per sota del llindar de risc alt (100).

La comarca del Barcelonès, la més densament poblada, té avui un EPG de 131, dos punts menys que ahir, i una velocitat de contagi (Rt) d'1,26, la mateixa que la vigília.

La ciutat de Barcelona té avui un EPG de 137, tres punts menys que ahir, i una velocitat de transmissió del virus (Rt) d'1,33, una centèsima menys que la vigília.