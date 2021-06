Primera conversa telefònica de Pedro Sánchez i Pere Aragonès després de la seva presa de possessió com a nou president de la Generalitat. Tots dos van parlar ahir durant uns 40 minuts, en una xerrada «fluida i productiva» en la qual es van emplaçar a mantenir una reunió en la Moncloa al llarg del mes de juny.

Abans d’aquesta cita, dilluns que ve, tots dos tenen previst coincidir en un acte de Foment del Treball a Barcelona. Després de la trucada telefònica, els dos governs van remetre un mateix comunicat als mitjans, una dada molt significativa i que mostra també com els dos presidents volen recompondre les relacions institucionals.

Sánchez i Aragonès, segons la nota, durant la seva llarga conversa -una altra dada molt cridanera-, van coincidir en «la necessitat de guanyar definitivament la batalla al coronavirus i aconseguir la reconstrucció econòmica, amb especial referència als fons Next Generation». Tots dos van abordar també «diferents aspectes de la situació política actual» i van compartir «l’objectiu d’avançar cap a la superació dels reptes comuns mitjançant el diàleg».

El breu comunicat concloïa amb la puntualització de la cordialitat de la xerrada («fluida i productiva») i l’emplaçament a una entrevista presencial en la Moncloa «dins del mes de juny». No hi ha major precisió de data encara que haurà de ser a la segona meitat de mes, ja que Sánchez arrenca el dimarts una gira llatinoamericana per l’Argentina i Costa Rica, i el dia 14 assisteix a la cimera de l’OTAN a Brussel·les.

Punts de partida

Els punts de partida de tots dos executius són molt diferents. El Govern planteja l’amnistia per a tots els implicats en les causes judicials relacionades amb el 1-O i un referèndum d’autodeterminació. Sánchez, en canvi, ofereix la reforma de la sedició i la mesura més imminent, la concessió dels indults als dirigents del procés condemnats pel Suprem. La reunió dels dos presidents a la Moncloa serà el primer de les tres fites que jalonaran les pròximes setmanes i mesos i que pretenen visualitzar el «retrobament» (això vol el Govern central) amb Catalunya. Després arribarà, probablement, la decisió sobre la mesura de gràcia i més tard la segona reunió de la taula de diàleg. En ella, ERC ha plantejat que s’hi assegui el seu líder, Oriol Junqueras. L’executiu de Sánchez no l’ha vetat, encara que entén que no tindria lògica i que projectaria un Aragonès «tutelat» per l’exvicepresident.

Fòrum d’interlocució

La Moncloa insisteix a més que es tracta d’un fòrum d’interlocució entre governs, perquè per als partits catalans s’ha d’habilitar un altre espai, com de fet reclama el PSC. De qualsevol manera, en el Govern es creu que l’enteniment serà més senzill amb un executiu liderat per ERC. Quim Torra recelava de l’acostament amb Madrid i el seu partit, Junts, continua mostrant-se poc inclinat.

Sánchez està determinat a desbloquejar el conflicte a Catalunya i per això ha avançat la seva intenció de concedir els indults en nom de la «convivència» i ha assumit ell mateix el desgast, perquè «el cost per al país seria deixar les coses tal com estan», segons va afirmar el mateix el dilluns al final de la XIII Cimera Hispà-Polonesa. Des de l’executiu i des del PSOE han vingut recordant en els últims dies que els condemnats pel procés porten ja gairebé quatre anys a la presó i en pocs mesos podrien accedir al tercer grau.