El conseller d'Educació, Josep González-Cambray, veu "probable" que en el proper curs es puguin començar a anar retirant les mascaretes als col·legis, sempre amb la "màxima seguretat i prudència", i que els alumnes puguin relacionar-se a l'aire lliure al pati amb d'altres grups bombolla.

Així ho ha avançat el conseller en una entrevista a RAC1, en la qual ha insistit que si el departament de Salut acorda vacunar els alumnes d'entre 12 i 17 anys a l'inici del curs, a partir del proper 13 de setembre, els posarien les dosis als instituts i que si s'opta per iniciar abans el procés buscarien alternatives, que també podria passar per obrir els centres.

Preguntat per si en el proper curs les mascaretes seguiran sent obligatòries, Cambray ha assegurat: "és possible que no i és probable que no".

"Com a conseller d'Educació m'agradaria i estic convençut que durant el proper curs podrem anar deixant les mascaretes", ha ressaltat Cambray, que ha reconegut que pedagògicament no li agrada que s'utilitzin a classe perquè impedeixen veure la gestualitat, les cares i els somriures, la qual cosa dificulta l'aprenentatge.

"Esperem que durant el proper curs puguem anar retirant les mascaretes amb la màxima seguretat possible i amb la màxima prudència possible", ha insistit.

En aquest sentit, ha detallat que en les últimes setmanes han enviat un pla d'actuació perquè les escoles s'organitzin de cara al proper curs, en el qual, mantenint els principis bàsics de la prudència i la seguretat, es preveu mantenir els grups estables, però amb algunes variacions, ja que es flexibilitzaran les entrades a cada centre i no s'haurà de prendre la temperatura a l'accés.

Una vegada la conselleria de Salut, a partir de l'evolució epidemiològica, decideixi si les mascaretes poden deixar de ser obligatòries als col·legis, el departament d'Educació ho traslladarà als centres, sense que això interfereixi en la planificació del proper curs que ja està en marxa, segons Cambray.

De cara al proper curs, Cambray també ha indicat que els alumnes es podran relacionar al pati, a l'aire lliure, amb estudiants d'altres cursos que no siguin de la seva bombolla i que també es podran barrejar en les activitats extraescolars.

El conseller ha destacat que les escoles han estat "a l'altura" aquest curs, el "més diferent" que han viscut mai, a causa del coronavirus, i en el qual s'ha demostrat que els centres educatius no han estat "un amplificador" del virus.

No obstant això, ha anunciat que els centres d'oci d'aquest estiu s'assemblaran més al curs que està acabant que no al proper, ja que es mantindran les mesures vigents respecte a la permanència dels grups estables i l'ús obligatori de la mascareta.

El conseller també ha anunciat que de cara al proper curs escolar es mantindran els recursos addicionals que s'han incorporat aquest any per afrontar la pandèmia a les escoles, per la qual cosa seguiran actius els 8.000 professionals que es van sumar als centres per atendre les noves necessitats dels col·legis.