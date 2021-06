La consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, prepara una nova llei per actuar amb «contundència» per reduir «els envasos d’un sol ús» i promoure els reutilitzables. Així ho va anunciar ahir des de la platja de Somorrostro de Barcelona, on va participar en una recollida de deixalles marines en el marc de la Ultra Clean Marathon. Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, Jordà va detallar que el seu departament treballa en el desenvolupament de dos avantprojectes de llei per minimitzar la producció de residus i impulsar l’economia circular. Un d’ells serà la llei d’embalatges de Catalunya i anirà dirigida a la indústria perquè eviti embalatges excessius. L’altre serà la llei de residus, que regularà la gestió de les escombraries.

Jordà va considerar que l’Administració ha de donar «un cop a la taula» per acabar amb els «envasos d’un sol ús». Segons la seva opinió, «reciclar està molt bé», però ara és necessari «reduir i reutilitzar» i tornar al «reutilitzable i a l’emplenable» perquè «aportaran molta més qualitat de vida».

«És absolutament absurd que anem a una botiga i que comprem un quilo de plàtans que estiguin en una safata de porexpan embolicada amb plàstic», va reflexionar en veu alta, anunciant una «guerra al concepte d’un sol ús». La consellera va anunciar que els dos avantprojectes de llei que prepara el seu departament en aquest àmbit comptaran amb la participació de diversos sectors perquè, segons ella, «si s’obre un meló, cal obrir-lo bé».

Entre d’altres reptes, amb aquesta nova normativa Acció Climàtica pretén convertir la fracció orgànica en un actiu, en lloc d’una nosa, amb una nova estratègia d’aprofitament. Amb tot, Jordà no va voler posar data a la seva aplicació perquè tot just fa vuit dies que ha arribat al departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Aquest departament va recordar que els coberts i plats, remenadors de begudes, bastonets de les orelles, palles o recipients de plàstic per a aliments tenen els dies comptats. Tal com estableix Brussel·les, el 3 de juliol quedarà prohibida la venda de qualsevol producte de plàstic d’un sol ús. La mesura arriba després de la prohibició de les bosses d’aquest material, vigent des de l’1 de gener de 2021.

Manifestació a Barcelona

D’altra banda, amb el lema «El territori diu prou, salvem la natura», més de 70 entitats d’arreu de Catalunya es van concentrar ahir al matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per mostrar el seu rebuig a les actuals polítiques mediambientals de les diferents administracions. Segons va denunciar Andreu Bosch, un dels portaveus de SOSnaturaCat, actualment hi ha «més d’un centenar de conflictes mediambientals arreu del territori», entre els quals hi ha els macroprojectes de renovables, però també una «extracció abusiva de recursos naturals, una mala planificació de les infraestructures o una gestió forestal abusiva». Els concentrats van fer una performance amb taüts per escenificar la «destrucció» que suposa l’actual model de transició energètica.

Desenes de persones es van aplegar davant del Palau de la Generalitat convocades per l’entitat SOSnaturaCat, la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa i la Xarxa per la Sobirania Energètica. L’objectiu de la protesta era denunciar el gran nombre de conflictes ambientals que en aquests moments amenacen el territori català, segons les entitats convocants. «No ens sembla lògic que hi hagi més d’un centenar de conflictes de caire ambiental arreu del país i ens agradaria que hi hagi solucions», va apuntar Andreu Bosch, un dels portaveus de SOSnaturaCat, segons ACN.