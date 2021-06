Tant el president del Govern, Pedro Sánchez, com molts dels seus ministres han deixat entreveure amb molta claredat que els presos del procés seran indultats, tot i el contundent informe en contra de tribunal sentenciador. La mesura de gràcia, regulada per una llei de 1870 que ha patit molt poques modificacions, implicaria la commutació de part de les penes imposades pel Tribunal Suprem i l’excarceració dels condemnats.

Quan té previst el Govern fer efectiu el perdó als presos de l’1-O? No hi ha termini legal per prendre la decisió d’indultar. El Ministeri de Justícia ha de preparar els 12 expedients, un per cada condemnat, amb una proposta a favor o en contra de la concessió. El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, els elevarà al Consell de Ministres, que els estudiarà per adoptar la decisió que consideri més oportuna.

Abans de les vacances

Encara que Sánchez podria esgotar els temps, per exemple, fins a l’últim Consell de Ministres abans de les vacances per buscar un menor impacte, fonts governamentals situen la decisió entre finals de juny i principis de juliol. Seria, en tot cas, després de les primàries del PSOE d’Andalusia, en què el líder socialista es juga destronar de forma definitiva Susana Díaz.

Aquestes primàries tindran lloc el 13 de juny i, si cap candidat obté el 50% dels vots, se celebraria una segona volta just una setmana després, el 20 de juny. Si Sánchez vol deixar passar aquest procés intern del PSOE, la primera reunió del Consell de Ministres en què podrien aprovar-se els indults seria la del 22 de juny.

Consell extraordinari?

El Govern es reuneix de forma ordinària cada dimarts, de manera que també podria sancionar la mesura el 29 de juny o qualsevol dels dimarts del mes de juliol. No obstant això, Sánchez també tindria l’opció de convocar un Consell de Ministres extraordinari si vol reforçar la importància, una decisió que pot tenir un elevat cost polític.

Un cop passada la pantalla dels indults, el propòsit del cap de l’executiu és emprendre una profunda remodelació del Govern i de la direcció del PSOE que efectuaria abans d’agost o cap a la tardor, a prop del congrés que el partit celebrarà a València a mitjan octubre. Per ara, Sánchez no ha donat pistes de l’abast real de la reestructuració, però el seu objectiu seria reforçar el pes polític del Gabinet i de la cúpula socialista.

En aquest sentit, el president del grup parlamentari d’Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, espera que els indults als líders del procés puguin arribar aquest mes de juny, encara que en tot cas confia que s'abordin abans de l’estiu. Segons Europa Press, va assenyalar que no li consta que hi hagi sobre la taula la possibilitat d’una remodelació del Govern central malgrat els «rumors» que han aparegut a la premsa, tot i que va especificar que és una decisió que competeix al president del Govern. Unides Podem pensa que l’executiu central «ha funcionat bé fins ara», com mostra l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat.