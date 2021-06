El president del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha enviat una carta al president de la Generalitat, Pere Aragonès, per demanar-li una reunió per "compartir els grans reptes als quals ha de fer front Catalunya a curt i mitjà termini". En la missiva, el cap de l'oposició explica que ha constituït el "Govern Alternatiu" amb la voluntat de contribuir a fer avançar el país amb "lleialtat institucional i responsabilitat política". Illa també trasllada al president de la Generalitat la seva proposta de quatre pactes: per superar la pandèmia, sobre els fons europeus, en favor del pluralisme i per a la renovació dels alts càrrecs designats pel Parlament. "Crec honestament que és de vital importància obrir un procés de diàleg a Catalunya", conclou.

La carta enviada aquest dilluns, Illa fixa les dues iniciatives que considera que cal abordar amb la "màxima celeritat possible": un posicionament a favor de l'ampliació de l'aeroport del Prat i la convocatòria d'una taula de diàleg entre les forces catalanes "amb l'objectiu de reprendre el camí del retrobament i l'acord a Catalunya". Segons el dirigent dels socialistes catalans, cal "escriure una nova pàgina de concòrdia, de respecte i de retrobament" que faciliti arribar a amplis consensos. Així doncs, Illa espera que Aragonès li accepti la seva petició de reunió "com més aviat millor" i afegeix que la tasca del seu govern a l'ombra contribuirà a construir una Catalunya "millor, des del diàleg i pensant en el conjunt de la ciutadania". I és que, segons Illa, "una bona oposició ajuda a fer un bon govern".