Catalunya ha superat els 3 milions de primeres dosis de la vacuna contra la covid-19, concretament ja se n’han administrat 3.013.982, segons el darrer balanç del Departament de Salut. Això són 26.149 més que dissabte. Pel que fa a segones dosis, ja se n’han posat 1.657.928, 32.474 més. Tenen la pauta completa un total d’1.765.461 persones, 33.882 més en comparació amb la última actualització). En percentatges, el 38,5% de la població general de Catalunya disposa de la primera punxada del vaccí i un 22,6% té la pauta completa. Si només es té en compte la població catalana de 16 anys o més, el 45,3% ja té una primera dosi de la vacuna i un 26,5% d’aquest col·lectiu està completament immunitzat.

Per grups d’edat, s’han posat una primera dosi al 92,8% dels de 80 anys o més; el 91,8% dels de 70 a 79 anys; el 82,7% dels de 66 a 69; el 78,9% dels de 60 a 65 anys, i el 67,3% dels de 50 a 59. Pel que fa a la pauta completa, la tenen el 91,7% de les persones de 80 anys i més; el 88,7% de les de 70 a 79; el 7,1% de les de 66 a 69; el 9,1% de les de 60 a 65; i el 22% de les de 50 a 59.

Vacunes pels menors de 50 anys

Catalunya té previst iniciar la vacunació per les persones de 40 a 49 anys a mitjans del mes de juny, igual que la Comunitat Valenciana i la Comunitat de Madrid. D’aquesta mantera, Catalunya se sumarà a les comunitats autònomes que ja han començat aquest procés d’immunització com Canàries, la Regió de Múrcia, el Principat d’Astúries, La Rioja, Cantàbria, Castella la Manxa, Aragó, les illes Balears, Galícia, que va començar ahir, i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Avui també s’hi sumen el País Basc, si arriben les dosis previstes, tal com va anunciar la consellera Gotzone Sagardui, i Navarra, que vacunarà persones de 51, 50 i 49 anys.