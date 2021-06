Salvador Illa sap que té un paper complicat i polièdric en la legislatura que comença. Com a candidat del partit que ha guanyat les últimes eleccions, aspira a consolidar aquesta victòria en els pròxims comicis, siguin quan siguin, per poder governar Catalunya. Com a cap de l’oposició, ha d’enfrontar-se amb les decisions que prengui el Govern de Pere Aragonès (ja ha dit que ho farà de manera «ferma» però també «constructiva»). I com a líder parlamentari del PSC, Illa ha de ser capaç de conjugar aquestes dues circumstàncies amb el fet que el Govern de Pedro Sánchez hagi iniciat el desglaç amb la Generalitat, i per tant els ponts amb el president no poden trencar-se, almenys de moment.

Després de meditar-ho, el PSC ha conclòs que la millor manera d’afrontar la situació és creant un Govern a l’ombra, que va presentar ahir i inclou la líder del PSC a Girona, Sílvia Paneque, com a consellera de Transició Ecològica. Citant com referents tant el que va posar en marxa Pasqual Maragall després de les eleccions de 1999 com la tradició política britànica, Illa va explicar que serà la seva manera de presentar la seva «alternativa» al Govern d’Aragonès mentre li allarga la mà.

En aquest sentit, el Govern a l’ombra socialista –en el qual Alícia Romero, portaveu parlamentària, seria la número dos d’Illa– es va estrenar proposant diversos grans acords de pes –sobre la pandèmia, els fons europeus, la renovació dels alts càrrecs designats pel Parlament, TV-3 i la llei electoral– i demanant que altres dos assumptes s’afrontin el més aviat possible. Un és que es reuneixi la taula de partits catalans, amb l’objectiu d’acordar unes propostes perquè Aragonès no porti a la taula de diàleg amb el Govern només les peticions independentistes, sinó idees de consens. «Vivim junts, decidim junts», va resumir Illa.

L’altre és l’ampliació de l’aeroport del Prat, de la qual els socialistes estan clarament a favor perquè estan «convençuts que és fonamental per al creixement econòmic i la millora de la competitivitat». Precisament aquest, el de la recuperació econòmica, serà un dels tres objectius de l’actuació del Govern a l’ombra, al costat del de «vèncer el virus» i el de «no deixar ningú enrere».

«El camí del retrobament»

La idea és «reprendre el camí del retrobament» entre catalans mentre es deixa clar als ciutadans que existeix una alternativa a l’independentisme. «Una bona oposició ajuda a fer un bon Govern. El centre de l’acció política del Govern alternatiu de Catalunya pivotarà al voltant de la política real, la que prioritza el que realment importa per sobre de qualsevol altra cosa», va dir Illa, que va presentar el seu projecte al Palau Requesens.