El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha advocat aquest dilluns per aparcar "postures maximalistes" perquè les diferències "no es transformin mai en paràlisis, endarreriment i enfrontament" i es pugui arribar a acords que permetin recuperar "la concòrdia i el retrobament" a Catalunya.

"Hem viscut massa temps tancats en posicions estretes, en atzucacs. No podem seguir així: ha arribat el moment de fer passos que ens permetin d'una vegada per sempre avançar i fer-ho amb decisió, amb serenitat i amb un enorme sentit de justícia, buscant en tot moment el benefici, la tranquil·litat, la pau i la convivència del conjunt de la ciutadania per sobre de la petitesa dels interessos partidistes", ha dit.

Ha estat durant l'acte en el qual la patronal catalana Foment del Treball ha condecorat l'editor Javier Godó per la seva trajectòria professional, on ha coincidit per primera vegada amb Pere Aragonès des de la investidura del republicà com a president de la Generalitat.

El primer a arribar a la seu de la patronal -a la Via Laietana de Barcelona, a menys de 500 metres del Palau de la Generalitat- ha estat Aragonès, i minuts més tard ho ha fet Sánchez, tots dos acompanyats pel president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

Encara que la primera trobada ha estat en privat, tan sols cinc minuts en una de les sales de Foment, posteriorment han repetit la salutació en públic: un xoc de punys d'acord amb els temps pandèmics.

En el seu discurs, a l'inici del qual s'ha referit al president català com a "estimat Pere", Sánchez ha assegurat que "no hi haurà major benefici per a la ciutadania que deixar enrere un escenari de crisi, de conflicte, d'enfrontament", en al·lusió als anys del procés, que en la seva opinió han deixat "un trist balanç de dolor, de pobresa i d'estancament".

El president ha apel·lat a la "valentia i exemplaritat" de tots, tant dels responsables públics com dels ciutadans anònims, per abandonar "postures maximalistes" en favor la "concòrdia", que donarà a Catalunya la "fortalesa" suficient per afrontar els reptes que ha deixat la Covid-19, com la necessitat de reactivar l'economia sense oblidar el progrés social.

"No podem fallar", ha exhortat Sánchez, que ha reivindicat el pensament "a llarg termini" i "els projectes sostinguts en el temps, pensats no per fer callar les urgències de l'ara, sinó per donar resposta a les necessitats del matí".

Davant desenes d'empresaris catalans, el president del Govern ha celebrat els indicis de recuperació -"incipients però contundents", ha precisat- que mostra l'economia espanyola, i els ha convidat a remar per afermar-los.

"Sou imprescindibles. Catalunya és imprescindible; necessitem la millor versió de Catalunya per liderar, com sempre ha fet, les modernització econòmica i social d'Espanya", ha resolt.